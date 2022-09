Il Varese parte con il piede giusto: Alcione battuto 3-1

Non è stato un Varese brillante, ma il risultato finale premia il cinismo dei biancorossi che all’esordio di campionato nel Girone B di Serie D si impongono 3-1 conto l’Alcione al “Franco Ossola”. Una partenza positiva più nel risultato che nel gioco, ancora poco costante. Gli ospiti hanno mosso meglio la palla, facendo abbassare spesso il baricentro della squadra di mister Porro, che però ha difeso con l’ormai consueta solidità e concesso anche oggi il minimo possibile.

Protagonisti di giornata Ferrario, che si ripresenta al “Franco Ossola” con una doppietta, Foschiani, autore di un assist e un gol, e la retroguardia biancorossa con Monticone elemento imprescindibile e Mapelli che ha l’unica pecca di aver reiterato la trattenuta in area all’ultimo minuto concedendo all’Alcione il gol “della bandiera”, con il rigore realizzato da Manuzzi.

Il primo capitolo di questo campionato è stato scritto e non è niente male, ma il Varese ha ancora grandi margini di crescita e settimana prossima a Ciserano troverà un’altra avversaria tutt’altro che semplice da affrontare e che all’esordio ha trovato la vittoria 1-0 sul campo della Caronnese.

FISCHIO D’INIZIO

Una settimana dopo il turno di Coppa Italia contro il Legnano, il Varese torna al “Franco Ossola”, questa volta per l’esordio in campionato contro i milanesi dell’Alcione. Mister Porro – che deve fare a meno del portiere Priori e dei centrocampisti Bigini e Piccoli – si affida al consueto 3-5-2 con Disabato in regia e la coppia formata da Pastore e Ferrario in avanti. L’Alcione del tecnico Giovanni Cusatis – in tribuna per squalifica – scende in campo con un 4-3-1-2 nel quale Zito agisce alle spalle di Morselli e Manuzzi.

PRIMO TEMPO

Parte forte il Varese che va vicino al gol dopo 48 secondi: cross di Foschiani da destra, Piraccini si inserisce con i tempi giusti e colpisce al volo, tocco sporco che costringe Bacchin ad allungarsi in tuffo per mettere in angolo. La fiammata dei biancorossi porta però a un periodo favorevole dell’Alcione che costruisce tanto, pur senza trovare grandi occasioni. Moleri viene impegnato al 10′ quando si trova la palla tra le mani sul cross tagliato di Palma che viene sfiorato da un compagno in area. Al 20′ il Varese trova il vantaggio: Foschiani mette in mezzo, Ferrario si smarca al centro dell’area e di testa gira in rete per l’1-0. Gli ospiti provano a rispondere, ma la difesa guidata da Monticone concede poco o nulla e così al 40′ arriva il 2-0 biancorosso. Pastore mette in area un pallone senza troppe pretese, Montesano però si addormenta e Foschiani ne approfitta lanciandosi sul pallone, anticipando l’avversario e mettendo all’angolino il 2-0. All’intervallo il Varese va così avanti 2-0 dopo un primo tempo giocato a sprazzi ma molto positivo nel risultato.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, parte meglio l’Alcione nella ripresa. I milanesi spingono dai primi minuti con buona lena e al 9′ il destro a giro di Palma esce di poco sul secondo palo. Il Varese però, pur senza riuscire a fare molto in avanti, prende le misure e riduce al minimo i rischi. E anche nel secondo tempo i biancorossi si dimostrano estremamente cinici al 21′ quando arriva il terzo gol: punizione di Disabato, sponda aerea di Mapelli e girata vincente dal cuore dell’area ancora di Ferrario, che sigla così la doppietta personale e il 3-0. Con il tris in tasca il Varese rallenta i ritmi e controlla la gara difendendo con il solito ordine e senza rischiare più di tanto. Moleri deve allungarsi in tuffo per respingere il destro al 42′ di Manuzzi. Il finale riserva però diverse emozioni: il destro angolato di Cappai al 45′ impegna Bacchin alla bella parata in angolo, poi nel recupero prima Moleri si oppone bene al tiro da fuori di Morselli e infine l’Alcione accorcia le distanze con il rigore realizzato da Manuzzi e concesso per una trattenuta prolungata di Mapelli in area. Unico neo nel finale di una gara senza dubbio positiva per i biancorossi.

TABELLINO

Marcatori: 20′ pt e 21′ st Ferrario (V), 42′ pt Foschiani (V), 49′ st rig. Manuzzi (A)

VARESE (3-5-2): Moleri; Mapelli, Monticone, Parpinel (43′ st Malinverno); Foschiani (26′ st Battistella), Gazo (31′ st Premoli), Disabato, Piraccini, Truoloso; Pastore, Ferrario (31′ st Cappai). A disposizione: Bulaukin, Marcaletti, Scarpa, Boni, Goffi. All.: Porro.

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Ortolani, Venturini, Montesano (13′ st Tucci); Bagatti, Piccinocchi, Palma (19′ st Bangal); Zito (13′ st Soldi); Manuzzi, Morselli. A disposizione: Spada, Petito, Peruchetti, Rebaudo, Pio Loco Boscariol, Bonatti. All.: Mavilla (Cusatis squalificato).

Arbitro: Allegretta di Molfetta (Pasquini e Castellari)

Corner: 4-3. Ammoniti: Parpinel, Truosolo, Foschiani, Mapelli per il Varese; Zito, Bagatti, Bangal per l’Alcione. Recupero 1’ + 5’.

Note: giornata serena e calda, terreno di gioco in buone condizioni.

SERIE D GIRONE B – I GIORNATA

Arconatese – Seregno 2-1; Breno – Real Calepina 1-1; Brusaporto – Casatese 0-1; Desenzano – Sona 3-0; Caronnese – Virtus CiseranoBergamo 0-1; Varese – Alcione 3-1; Folgore Caratese – Lumezzane 0-4; Ponte San Pietro – Sporting Franciacorta 0-0; Villa Valle – Varesina 2-3.

CLASSIFICA: Lumezzane, Desenzano, Varese, Varesina, Arconatese, Casatese, Virtus CiseranoBergamo 3; Breno, Real Calepina, Ponte San Pietro, Sporting Franciacorta 1; Villa Valle, Seregno, Brusaporto, Caronnese, Alcione, Sona, Folgore Caratese 0.