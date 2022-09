Varesini protagonisti nel 21° campionato mondiale master in Irlanda

A Clonmel in Irlanda questo fine settimana oltre 800 corridori di montagna provenienti da 35 nazioni diverse hanno corso per portare a casa la vittoria nel 21° Campionato Master di Corsa in Montagna.

Un meritatissimo terzo posto per l’Italia che tra i suoi circa 60 corridori ha visto 7 varesini, sei dei quali appartenenti all’Atletica 3V di Luino: Ombretta Bellorini, Cristina Guzzi, Fabrizio Luglio, Manrico Marcozzi, Gianluca Dal Bosco, Vittorio Ceresa e Aurelio Moscato (della Polisportiva Libertas di Cernusco).

In una giornata fredda e piovosa come quella di sabato 3 settembre a difendere i colori della Provincia di Varese ci è stata la medaglia di bronzo per Team Italia di Ombretta Bellorini, decima classificata e prima tra le italiane. Conquista il podio nella categoria W50 tra le donne italiane anche Cristina Guzzi (ottava classificata).

Grande prestazione anche per il lecchese Aurelio Moscato che porta a casa il secondo posto e il primo Team Nazioni e per il compagno Gianfranco Ferrari, trentesimo classificato e secondo tra gli italiani. A tagliare il traguardo al 50° posto (secondo tra gli italiani) nella categoria M50 è invece il luinese Manrico Marcozzi seguito dal suo concittadino – al 57° posto – Fabrizio Luglio (quarto tra gli italiani). Altro podio per Gianluca Dal Bosco che nella categoria M65 si piazza primo tra gli italiani (decimo classificato).