Via i temporali, il cielo si rasserena

(Foto Elena Impe) Dopo i temporali torna il sereno. Nella giornata di oggi le previsioni del Centro geofisico prealpino osservano un minimo di bassa pressione che si muove lentamente dalla Manica alla Danimarca. Masse d’aria umida ed instabile raggiungono la regione Padano-Alpina oggi e domani. In seguito correnti dai settori settentrionali riporteranno condizioni di bel tempo.

La giornata di giovedì vedrà cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con rovesci e temporali. Fenomeni localmente di forte intensità associati a grandinate e raffiche di vento. Nel pomeriggio, via via asciutto su tutta la regione. Temperature senza variazioni.

Venerdì soleggiato con nuvolosità a tratti estesa. Possibili rovesci e temporali più probabili in montagna nel pomeriggio e in serata. Temperature senza variazioni o in lieve aumento.