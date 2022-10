Acinque si presenta a Varese con un weekend di sport in piazza

Una coloratissima due giorni di sport all’aperto. È così che Acinque -la società nata dal re branding di Acsm Agam- si presenta a Varese con un Village in piazza per tutto il weekend.

«Continuiamo la presentazione nelle nostre città di riferimento -spiega l’amministratore delegato della società, Paolo Soldani-. Finalmente abbiamo un nome pronunciabile per identificare un’identità unica e quindi questo rappresenta un momento molto importante per raccontarci e per avere un’unica faccia con cui presentarci al pubblico». Così per tutto il weekend, dalle 10 alle 18 in via Marconi, si potranno svolgere gratuitamente giochi e attività legate alla sostenibilità e all’ambiente.

Un piano di Acinque per presentarsi in una delle città cuore del suo network, Varese, «dove abbiamo teleriscaldamento, gas e luce oltre a Le Reti per la distribuzione di acqua e gas» e in tutto il nord della Lombardia «complessivamente contiamo 900 dipendenti e un piano di investimenti sempre crescente». Soldani ricorda come le società, prima dell’aggregazione, investissero 32 milioni di euro l’anno mentre oggi siamo a più di 100.

Ed è proprio a Varese dove la società ha appena concluso un grande progetto, quello del nuovo Palaghiaccio. L’intervento da 12 milioni «permette ora di avere una struttura che opera a pieno regime nonostante i costi energetici» e che sarà inaugurato il 15 novembre prossimo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Come comune socio vedo che oggi si consolida la visione degli anni precedenti, quando è iniziato il percorso di unione delle multiutility -commenta il sindaco di Varese, Davide Galimberti-. Il cambio di denominazione consolida oggi quel percorso con brand unitario che rafforza». Oltre a questo per il primo cittadino «è importante avere una multiutility di riferimento perché consente di fare operazioni proprio come il palaghiaccio».