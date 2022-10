Banconote false per diamanti: arrestati a Lugano due italiani

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nei giorni scorsi sono stati tratti in arresto un 38enne e un 24enne, entrambi cittadini italiani residenti in Italia. Il fermo è scattato in territorio di Lugano ed ha permesso di sventare una truffa di tipo “rip deal”.

Le perquisizioni sia personali sia dell’auto su cui si muovevano i due hanno portato al rinvenimento di una grossa valigia ricolma di banconote facsimile, di un quantitativo minore di banconote autentiche e di un apparecchio conta soldi. Stando ai primi riscontri di indagine, il raggiro ruotava intorno a una compravendita di diamanti.

Le insistenze da parte degli arrestati affinché lo scambio dei preziosi e del denaro – rivelatosi in buona parte facsimile – avvenisse per strada hanno tuttavia fatto comprender di essere vittima di un possibile raggiro. Grazie alla pronta segnalazione alla Polizia cantonale, è stato così possibile predisporre un dispositivo di ricerca che ha portato di lì a poco al fermo dei due uomini. L’ipotesi di reato nei loro confronti è di truffa aggravata.