Il bisticcio in centro a Varese si trasforma in tentato omicidio

Ci sono voluti pochi minuti alle Volanti di Varese per bloccare un uomo di origini algerine di 27 anni e senza fissa dimora che sabato pomeriggio ha accoltellato in zona toracica un ragazzino di 17 anni per poi scaraventarlo da una balaustra e lasciandolo a terra dolorante. Il fatto si è consumato nei pressi dell’“aula studi“ in pieno centro a Varese fra le vie Como e Morosini nel primo pomeriggio dello scorso 8 ottobre.

Tutto, secondo gli agenti, sarebbe nato da un bisticcio che l’aggressore, ubriaco, ha avuto con un amico dell’aggredito, quest’ultimo di origini tunisine intervenuto per placare gli animi. Ma il più grande dei tre, alterato, ha estratto una lama e ha colpito il giovane all’altezza dell’ascella per poi lanciarlo da una balaustra nella parte sottostante.

Subito è stato dato l’allarme e oltre all’ambulanza sul posto è arrivata anche la polizia che nelle vicinanze ha trovato l’aggressore subito arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Varese dove la prognosi è inferiore ai 10 giorni.