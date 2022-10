Book Tasting: alla biblioteca di Gazzada si “assaggiano” i nuovi libri

Sabato 5 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno ospiterà Book Tasting, una “degustazione” di nuovi acquisti per bambini e ragazzi accompagnata da un’incontro con Laura Orsolini, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il ladro gourmet” edito da De Agostini.

Con il “Book Tasting” la Biblioteca Comunale intende incoraggiare bambini e ragazzi a formare il proprio gusto personale in materia di libri. I tavoli della biblioteca verranno “apparecchiati” con “pietanze” pronte per essere assaggiate. La degustazione sarà accompagnata da un menù, che verrà distribuito ai partecipanti, che conterrà le istruzioni per procedere alla valutazione dei libri per decidere se si intende proseguire con la lettura o passare alla prossima “portata”.

Alle 15.00 inoltre si terrà la “degustazione guidata” del libro “Il ladro gourmet”, ultima pubblicazione di Laura Orsolini, un romanzo esilarante, pieno di colpi di scena, perfetto per chi ama le storie avventurose. L’autrice ci presenterà la storia di Gustavo Strano, uno degli chef stellati più apprezzati di Milano. È stimato da Cracco e Cannavacciuolo, ammirato da Borghese e Sadler e non c’è critico culinario che non lo apprezzi per le prelibatezze che cucina. Ma tutto cambia il giorno in cui il ristorante La Madunina è costretto a chiudere e Gustavo viene licenziato. Nonostante cercare lavoro in piena crisi della ristorazione non sia facile, Gustavo è disposto a fare qualsiasi cosa per amore della sua famiglia. All’ufficio di collocamento, lo chef spunta tutte le caselle: qualunque orario, qualunque condizione, qualunque committente. Tutti questi “qualunque” però sono destinati a portare a nulla di buono.

Laura Orsolini lavora come autrice, illustratrice, consulente editoriale e dal settembre del 2018 anche come libraia. Ha pubblicato numerosi libri in cinque diversi paesi.

Campioni del suo lavoro sono stati selezionati per la Mostra degli illustratori del 2006 alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Le sue librerie Millestorie di Fagnano Olona e Tradate sono un punto di incontro e centro di iniziative molto creative e vivaci.

In concomitanza con il Book Tasting, poco distante, presso Villa De Strens, si terrà l’inaugurazione della mostra “Sogni, desideri, passioni, viaggio tra le stelle e l’infinito”, curata ed allestita dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola in occasione del centenario dalla nascita di Margherita Hack. La mostra sarà visitabile giovedì 10 novembre dalle 18.00 alle 20.00 e sabato 12 novembre dalle 10.30 alle 12.30.

Tutte queste iniziative si inseriscono nella settimana di promozione della lettura #ioleggoperché, a cui, anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” ha deciso di aderire. Dal 5 al 13 novembre, infatti per tutti coloro che vorranno sostenere l’iniziativa, sarà possibile acquistare nelle librerie gemellate (Libreria Potere ai bambini e Libreria degli Asinelli) libri da regalare alla scuola.In primavera poi, gli Editori raddoppieranno il numero dei libri acquistati, contribuendo con il loro dono ad accrescere il patrimonio delle biblioteche scolastiche.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

e-mail: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it tel. 0332 464237