Comincia nel weekend a Varese il festival dei gialli: una settimana di incontri e presentazioni

In Italia si parla di letteratura “gialla”. Nel resto del Mondo si parla di letteratura poliziesca, investigativa, noir, polar, hard boiled, årdkokt, thriller, mistery, kriminalroman. È comunque il genere letterario più frequentato dai lettori ed è quello che oggi ha forse saputo meglio esplorare ed indagare le trasformazioni, le contraddizioni, i misteri del nostro tempo.

A Varese da domenica 9 al 16 ottobre prende il via la prima edizione del festival “Nord in giallo” con un ricco programma che prevede incontri, spettacoli e tavole rotonde per scoprire il territorio con le parole e le storie dei grandi autori del “giallo” contemporaneo.

Il programma completo della manifestazione

domenica 9 ottobre ore 15.00

Sala Morselli – Biblioteca Civica | Via Sacco, 9

Incontro con gli autori

Roberta Lucato presentata da Gianni Beraldo, «Varese7press»

Gianni Biondillo presentato da Roberto Morandi, «VareseNews»

Fulvio Ervas presentato da Mario Visco, «La Prealpina»

Alice Basso presentata da Manuela Lozza, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Varese

mercoledì 12 ottobre ore 18.15

Sala VareseVive | Via S. Francesco, 26

Incontro con l’autore: Piergiorgio Pulixi

presentato da Barbara Zanetti, «La Prealpina»

giovedì 13 ottobre ore 18.15

Sala VareseVive | via S. Francesco, 26

Incontro con l’autore: Gianni Farinetti

presentato da Andrea Della Bella, «Malpensa24»

venerdì 14 ottobre

ore 18.00

Salone Estense | Via Sacco, 5

Incontro con l’autrice: Margherita Oggero

presentata da Diego Pisati «La Prealpina»

ore 21.00

Cinema Teatro Nuovo | Viale dei Mille, 39

Il Giallo a teatro: Venere Privata

di Giorgio Scerbanenco con Stefano Orlandi e Max De Aloe

ATIR Teatro Ringhiera

di Piero Colaprico con Arianna Scommegna

Regia Serena Sinigaglia

sabato 15 ottobre

ore 9.00 – 12.30

Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria | Via Ravasi, 2

Approfondimento: La criminalità in Lombardia

Intervengono:

Elisabetta Brusa, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese

Giuseppe Battarino, Magistrato, scrittore, saggista

Edmondo Bruti Liberati, Magistrato e accademico italiano

Piero Colaprico, Giornalista e scrittore

Modera: Orlando Mastrillo «VareseNews»

La partecipazione all’intero evento comporta per gli avvocati il riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia non

obbligatoria

ore 15.00

Auditorium Civico Liceo Musicale | Via Garibaldi, 4

Incontro con gli autori

Rosa Teruzzi presentata da Matteo Inzaghi, «Rete 55»

Anna Allocca presentata da Manuela Lozza, Presidente Commissione Cultura del Comune di Varese

Bruno Morchio Presentato da Diego Pisati, «La Prealpina»

Enrico Pandiani presentato da Diego David, «VareseNoi»

ore 21.00

Cinema Teatro Nuovo | Viale dei Mille, 39

Il Giallo a teatro: Qui città di M.

di Piero Colaprico con Arianna Scommegna regia Serena Sinigaglia

ATIR Teatro Ringhiera

domenica 16 ottobre ore 10.30

Sala Morselli – Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Incontro con gli autori

Luca Crovi presentato da Enzo R. Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese

Andrea Fazioli presentato da Michele Mancino, «VareseNews»

Nelle librerie della città quattro incontri fuori festival dedicati agli autori noir

giovedì 6 ottobre ore 18.00

Libreria degli asinelli | Via Bagaini

Flavio Villani presenterà il romanzo La banda degli uomini, Neri Pozza

venerdì 7 ottobre ore 18.00

Libreria Ubik | Piazza Podestà

Fausto Vitaliano, autore di Scritto sulla sabbia, Bompiani

sabato 8 ottobre ore 18.00

Libreria Ubik | Piazza Podestà

Filippo Venturi presenterà il romanzo E’ l’umido che ammazza, Mondadori

giovedì 20 ottobre ore 18.00

Libreria Mondadori | Via Morosini

Antonio Fusco introdurrà il suo romanzo Io sono l’indiano, Rizzoli