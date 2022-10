Cominciano i lavori alla facciata della Posta di Varese

I lavori sono iniziati: alla posta di Varese sta diventando concreto il progetto “Cento facciate”, l’iniziativa di Poste Italiane nata per favorire il recupero e restauro delle facciate esterne di 100 edifici di proprietà di Poste Italiane in tutta Italia.

I ponteggi sono già posizionati da giorni sulla facciata anni ’30: l’opera, disegnata dall’architetto Angiolo Mazzoni (Bologna 1894-Roma 1979) fu costruita nel 1930 grazie ad uno speciale decreto per far fronte alla disoccupazione. Mazzoni era architetto e ingegnere del Ministero delle Comunicazioni, autore di numerosi edifici postali e ferroviari su tutto il territorio italiano tra il 1925 e il 1945, come i palazzi delle poste di Bergamo, La Spezia, Trento e Sabaudia.