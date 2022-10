Controlli e informazione: gli ospedali di Humanitas mettono la “sciarpa rosa” contro il tumore al seno

Come ogni ottobre gli ospedali Humanitas e i centri Humanitas Medical Care di Rozzano, Milano, Torino, Bergamo, Varese e Catania sono pronti a scendere in campo con la maglia rosa, anzi la sciarpa rosa, per vincere la partita della prevenzione senologica.

Nella squadra, le oltre 100 donne che hanno affrontato il percorso oncologico e fanno parte di Sorrisi in Rosa, il progetto di prevenzione senologica nato sei anni fa da un’idea dei senologi di Humanitas in collaborazione con la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra. Obiettivo: sensibilizzare sul tema della prevenzione, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia, coraggio e rinascita.

Anima centrale del progetto è da sempre la mostra fotografica, composta da ritratti e racconti, che ogni anno veste gli ospedali e i centri medici in tutta Italia portando il sorriso e la forza delle donne lì dove un messaggio di speranza può fare la differenza. La mostra sarà visibile in Humanitas Mater Domini dal 10 ottobre.

Il “calcio di inizio” di Sorrisi in Rosa lo ha dato Diletta Leotta, ospite di Humanitas Istituto Clinico Catanese dove, insieme alle ex pazienti dell’Associazione locale Il Filo della Vita, ha ricordato alle conterranee l’importanza di aderire agli screening senologici.

«Il tumore al seno è la neoplasia di gran lunga più diffusa nella popolazione femminile. Solo in Italia si registrano oltre 55.000 nuovi casi ogni anno, con un’incidenza in aumento anche fra le donne più giovani. Circa un terzo dei casi si sviluppa infatti prima dei 50 anni. Oggi però è sempre più possibile vincere questa battaglia grazie alla diagnosi precoce e alla diffusione di un modello assistenziale innovativo, basato su gruppi multidisciplinari di professionisti esclusivamente dedicati allo studio e cura di questa malattia: la Breast Unit» spiega il dott. Claudio Andreoli, coordinatore del centro senologico di Humanitas Mater Domini.

Sorrisi in Rosa è parte di Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il progetto a sostegno della salute femminile che rappresenta l’impegno di medici e ricercatori che ogni giorno lavorano per aprire nuove strade alla cura delle patologie tipicamente femminili.

La Breast Unit di Humanitas Mater Domini

Dal 2014, il centro multidisciplinare dell’Ospedale di Castellanza fa parte del Breast Unit Centres Network, la prima rete internazionale dei centri di senologia con lo scopo di favorire la collaborazione clinica e scientifica fra i centri specializzati di tutto il mondo. Il team multidisciplinare si prende cura ogni anno di oltre 220 donne, garantendo percorsi diagnostico-terapeutici all’avanguardia.

Il calendario del Festival della prevenzione senologica in Italia

Come ogni anno, il calendario di iniziative di Sorrisi in Rosa in Lombardia, Piemonte e Sicilia prevede oltre 300 consulti e visite senologiche, radiologiche, ginecologiche, cardiologiche, psicologiche e di nutrizione gratuite negli Humanitas Medical Care e negli ospedali. A questi si aggiungono incontri divulgativi, camminate di beneficenza e mostre fotografiche. Il calendario è online su www.sorrisinrosa.it

Le iniziative in Humanitas Mater Domini

Le iniziative sono gratuite, previa iscrizione online e fino ad esaurimento posti. Tutte le informazioni su www.materdomini.it

Consulti senologici gratuiti

I controlli regolari sono alla base della prevenzione. In ambulatorio, i senologi Veronica Arlant e Claudio Andreoli saranno a disposizione per consulti senologici gratuiti- L’iniziativa è riservata a donne dai 35 anni in su, che non abbiano mai fatto una visita senologica o che non si controllano da più di un anno, come suggeriscono le Linee Guida delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.

Giovedì 20 ottobre

dalle 10.00 alle 12.30

Prenotazione online a questo link.

Venerdì 21 ottobre

Dalle 14.00 alle 16.00

Prenotazione online a questo link

Corso di autopalpazione

Incontri di gruppo per imparare tutti i passaggi per eseguire correttamente l’autopalpazione e prendersi così cura della propria salute con semplici, ma importanti gesti. Guidano l’incontro le ostetriche Maria Donadio e Rossella Sorgente. Il corso è aperto alle donne di qualsiasi età.

Martedì 25 ottobre

Dalle 12.00 alle 13.00, 4 gruppi da 10 donne.

Gli incontri si terranno nell’Auditorium dell’Edificio 3 di Humanitas Mater Domini (Via Bettinelli, 8 – Castellanza).

Prenotazione online a questo link.

Consulti psicologici per pazienti con tumore al seno e familiari

La diagnosi di tumore al seno è un evento che incide anche sulla serenità mentale delle pazienti e dei propri familiari. Per l’occasione, le psicologhe Elisa Morrone e Paola Della Porta sono a disposizione per rispondere ad ogni dubbio o quesito e dare informazioni qualificate.

Mercoledì 12 ottobre

dalle 9.00 alle 12.00

Prenotazione online a questo link

Giovedì 27 ottobre

Dalle 14.30 alle 16.30

Prenotazione online a questo link

Consulti senologici gratuiti per le studentesse dell’Università LIUC – Carlo Cattaneo di Castellanza

Per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione e promuovere stili di vita sani, i senologi Luigi Armiraglio e Luciano Branchini dedicheranno consulti gratuiti alle studentesse dell’Università LIUC di Castellanza. Prenotazioni tramite i canali dell’Università.