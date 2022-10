Danza che passione: la All Dance Academy al Chambea Contest

NOTIZIARIO UISP del 26 ottobre 2022

DANZA – LA ALLA DANCE ACADEMY PRONTA PER RIMINI

Tredici ballerini di hiphop di All Dance Academy, scuola di danza istituita 17 anni fa a Venegono Inferiore e affiliata Uisp, stanno ultimando la loro preparazione artistica con il maestro Carlos Ceballo. L’impegno è tanto e tra qualche giorno dovranno farsi valere: sabato e domenica, infatti, sfideranno altre importanti e prestigiose scuole di ballo al “Chambea Contest” di Rimini.

La tensione si sente, e l’aspettativa è alle stelle: il contest è infatti un evento importante. Si partecipa per divertirsi, ma anche per dimostrare l’abilità a interpretare la musica hiphop. All Dance Academy si trova in via Berra 10, a Venegono Inferiore ed è un punto di rifermento per la formazione nella danza classica, modern, contemporanea, per l’hiphop e la break dance.

La scuola vanta insegnanti preparati per formare allievi che vogliono fare della passione della danza un lavoro. Alcuni allievi, forti della preparazione ricevuta, hanno già avuto la possibilità di emergere entrando a far parte di compagnie di ballo sia in Italia sia all’estero.

L’accademia, nello stesso tempo, non dimentica chi vuole, anche solo a livello ludico, cimentarsi in questo mondo che da spazio alle emozioni espressive più profonde. Anche per gli adulti, quindi, la scuola propone corsi di danza, moderna, hiphop, yoga danza, orientale e danze caraibiche. Un modo per stare in forma divertendosi e coltivando la passione per la musica e per l’arte.

La scuola propone molte iniziative, tra cui spettacoli, eventi a scopo benefico, performance a fini sociali, attività formative in sede e fuori.

Per informazioni: info@alldanceacademy.it

ACQUATICITA’ BAMBINI – Anche a Cardano al Campo c’è Nilo

L’associazione Nilo Progetto Acquaticità A.s.d affiliata Uisp, punto di riferimento nella provincia per i corsi di acquaticità per i bambini dal 1989, è presente anche alla piscina del Seme Onlus, cooperativa sociale di Cardano al Campo. La piscina si trova in via Alpi 24, è stata costruita a scopo riabilitativo, è piccola (30 metri quadrati), accogliente e calda (32 gradi), adatta per le prime esperienze in acqua dei bambini piccoli, dai 3 mesi ai 4 anni.

I corsi organizzati da Nilo sono finalizzati a favorire lo sviluppo dell’autonomia acquatica in un ambito creativo e socializzante, attraverso la valorizzazione di tutte le componenti (motorie, cognitive, affettive, relazionali) della persona. I genitori vengono sempre coinvolti per trasmettere sicurezza al bambino, a cui vengono proposte attività ludiche utilizzando anche palle, tubi, salvagenti e materiali galleggianti di diverso tipo.

Le attività del Nilo a Cardano si svolgono il sabato mattina, dalle 9.30 alle 12. Per informazioni: www.nilonline.it. Mail: info@nilonline.it.

BASKET SERIE B – I risultati della seconda giornata

Nella seconda giornata della serie B di Uisp, vittoria di Gallarate, che espugna il campo di Montello, alla Marconi è 71-67 per i galletti sui montelliani. Trecate si aggiudica il derby piemontese, novaresi a segno sul campo dei Mooskins Vercelli, i locali cedono 54-59. Spartans battuti in casa da Novara, la squadra capoluogo novarese vince di 9 in quel di Gattinara. Sumirago vince sul campo della Whirpool, 98-83 per i sumiraghesi. Monate batte in volata Bisuschio, Svassi vincenti per 54-53 dopo aver rimontato nel finale. Novara Basket a segno con Romentino. Ponte Tresa batte Vergiate, tresiani a segno sui Vikings per 67-57. Blitz vincente dell’Antoniano Busto, che vince a Nerviano, 55-61 per i varesotti sugli altomilanesi. Bene Legnano, Elegy vince sul campo della Soi Inveruno, 52-60 al 48′. Infine hurrà per i Mastini su Ornavando, di Varese Covo su PallaCerva nel derby varesino e di Cislago, che espugna il campo del Busto Springers. La Siderea Legnano vince il derby milanese, espugnando, per 65-57 il campo del Cuggiono. Fra Villaguardia e Cuassese, il referto rosa è conquistato dalla squadra comasca.