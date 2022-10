“Distretto del commercio – Did – Antiche Brughiere”, open meeting per le attività

Lunedì 10 ottobre alle 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Uboldo in Piazza s. Giovanni Bosco, 10

I 5 Comuni del ” Distretto del Commercio – DID Antiche Brughiere” (Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Cislago e Gerenzano) invitano i commercianti, artigiani, imprenditori alla serata “Open Meeting” per confrontarsi sul Distretto del Commercio “Antiche Brughiere”, il suo tessuto commerciale e il progetto “Vetrine illuminate”, che si terrà lunedì 10 ottobre 2022 ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Uboldo in Piazza s. Giovanni Bosco, 10.

Per informazioni:

Distretto del Commercio Antiche Brughiere

Via Ferrari, 9 – Saronno 21047

Tel: 0296702728

mail: info@didantichebrughiere.it