Emergency in piazza a Busto, Saronno e Sesto Calende per il tesseramento

L’8 e il 9 ottobre, nelle piazze di tutta Italia, si svolgerà il weekend del tesseramento di Emergency. Un’occasione importante per avvicinarsi all’associazione, conoscerne meglio i progetti e supportarla: sottoscrivendo la tessera, infatti, si darà un contributo concreto, diventando sostenitori. La tessera, inoltre, darà diritto a ricevere gratuitamente a casa il giornale trimestrale dell’associazione.

Emergency, nata nel 1994 come organizzazione fornire soccorso e cure gratuite e di qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo (il 90% dei feriti coinvolti sono civili, non combattenti, in gran parte minori) e della povertà, negli anni ha aumentato sia la sua presenza in diversi Paesi (Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda e, con l’inasprirsi del conflitto tra Russia e Ucraina, in Moldavia per dare supporto ai profughi di guerra) che i suoi ambiti di attività (centri di costruzione protesi, centri di riabilitazione per chi, ferito da armi da fuoco o mine, ha subito mutilazioni importanti riportando gravi disabilità, chirurgia pediatrica di eccellenza, centri di maternità, formazione di personale medico in loco), con l’obiettivo di garantire cure mediche gratuite e di qualità non sono in contesti di guerra, ma anche in tutte quelle realtà che, per povertà scarsità di risorse, non possono offrire assistenza alle loro popolazioni.

Dal 2006 opera anche in Italia tramite ambulatori fissi e mobili, con sportelli di orientamento socio-sanitario che garantiscano cure di medicina di base, servizio infermieristico, educazione sanitaria, supporto e assistenza psicologica a chiunque ne abbia bisogno.

Durante la pandemia ha supportato gli ospedali di Bergamo, sviluppato progetti di formazione per la corretta gestione dell’emergenza nelle RSA e, tramite la campagna “Nessuno escluso”, fornito beni di prima necessità settimanalmente a chi si è trovato improvvisamente in gravi difficoltà economiche nelle città di Milano, Piacenza, Roma, Napoli, Catania, Catanzaro e Varese

Durante il weekend del tesseramento potrete trovare i banchetti dei tre gruppi qui:

8 ottobre: Sesto Calende Viale Italia (lungofiume) dalle 9.30 alle 19;

8 ottobre: Saronno Piazza della Libertà dalle 15 alle 19.

9 ottobre: Busto Arsizio, Viale Milano (davanti all’Ubik) dalle 9 alle 19; Varese Corso Matteotti dalle 10 alle 16.

I volontari vi aspettano per darvi tutte le informazioni che vorrete, passate a trovarli!