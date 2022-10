Emiliano Bezzon presenta “Legami di sangue” alla coop di Belforte

Venerdì 28 ottobre, alle 20.45, al salone “Renè Vanetti” della Cooperativa di Biumo e Belforte, avrà luogo la presentazione di “Legami di sangue” di Emiliano Bezzon.

Già comandante della polizia locale a Varese, residente nella zona di Malpensa, Bezzon ha esordito con il racconto noir “La notte del boss” in Delitti e canzoni, edito da Todaro nel 2007. Ha poi pubblicato con Cristina Preti i romanzi gialli “Breva di morte” e “Le verità di Giobbe”, entrambi editi da Eclissi, nel 2015 e nel 2016. Con i racconti “Incubo di una notte di mezza estate”, “Lo sguardo del pesce”, “La mancia è gradita” e “Cala di Morte” è risultato finalista dei concorsi “Giallolaghi” e “Garfagnana in Giallo” e pubblicato nelle relative antologie, edite da Morellini e Tra le Righe.

Nel 2017 ha pubblicato il romanzo “Il manoscritto scomparso di Siddharta” con Robin, vincitore di diversi premi e concorsi e la raccolta di racconti “I delitti della città in un giardino” con Macchione. Quest’ultimo ha ottenuto il premio speciale per l’antologia di racconti al concorso “La provincia in giallo 2018”. Nel 2020 con Fratelli Frilli Editori ha pubblicato il romanzo “Il delitto di via Filodrammatici” e il racconto “La villa della Regina” nell’antologia “I luoghi del noir”.

L’autore sarà intervistato da Fabrizio Mirabelli, presidente della Cooperativa.

L’ingresso sarà gratuito