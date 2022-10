Esordio in casa per la Handicap Sport: dopo tre anni la Serie A torna a Varese

Quella di sabato prossimo, 29 ottobre, è una data a suo modo storica per gli sportivi varesini, per i tifosi della Handicap Sport e un po’ per tutto il mondo dello sport paralimpico. Dopo tre anni infatti, la Serie A di basket in carrozzina torna in città grazie alla promozione centrata in primavera dall’Amca Elevatori che sta per disputare – sabato appunto – il primo match casalingo.

L’appuntamento è per le ore 16,30 al PalaCusInsubria di via Monte Generoso nel quartiere di Bizzozero, con ingresso gratuito. I biancorossi di coach Fabio Bottini ospiteranno il Montello Bergamo per un incontro già importante (anche se è solo la seconda giornata) in chiave salvezza/seconda fase. Il campionato è infatti suddiviso in due gironi da sei squadre ciascuna: le prime quattro di ogni raggruppamento si qualificano ai playoff, le ultime due disputeranno gli spareggi per non retrocedere.

Per evitare guai, quindi, è bene puntare alla parte medio-alta della classifica ma alcune avversarie sono fuori portata come i marchigiani di Santo Stefano che all’esordio hanno travolto Varese per 86-26. Altre invece sono, sulla carta, dal pronostico aperto e Bergamo fa parte di questa fascia: la Amca Elevatori può dunque provare a mettere in carniere i primi due punti stagionali anche se gli orobici nel primo turno hanno vinto con largo scarto contro Porto Torres.

Inutile quindi pensare a un’avversaria “morbida”: per centrare l’obiettivo Varese dovrà giocare al massimo, e forse la scoppola rimediata a Porto Potenza Picena ha già fatto capire quale dovrà essere l’approccio a ogni incontro di Serie A.