Frontale sulle curve tra Luino e Creva, due donne ferite

Incidente frontale fra due auto attorno alle 12 di giovedì 27 ottobre in via Moncucco a Luino, la strada a curve che scende verso la frazione di Creva.

Due le persone ferite, due donne alla guida dei rispettivi veicoli soccorse dalle ambulanze di Padana Emergenza e Cri Luino. Sul posto anche automedica, carabinieri di Luino e i vigili del fuoco che si sono adoperati per mettere in sicurezza l’area e collaborare con il personale sanitario.

Lo schianto è avvenuto all’altezza di una curva non lontano dalla chiesa. La strada è rimasta bloccata il tempo necessario per consentire i soccorsi. Le ferite sono state trasportate in codice giallo in ospedale a Luino.