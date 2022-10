Halloween in valle Olona, tutti gli eventi

C’è chi ama intagliare la zucca, chi travestirsi da zombie o da mostro, chi sceglie letture che mettono i brividi per entrare nell’atmosfera del 31 ottobre: Halloween arriva portando con sé una ventata di entusiasmo per una festa che, anno dopo anno, è sempre più attesa e amata.

Anche in valle Olona sono tanti gli eventi che si susseguono in questi giorni per regalare momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

MARNATE

La camminata notturna con le GEV

Si inizia a Marnate venerdì 28 ottobre con una passeggiata nel bosco in compagnia delle GEV, le Guardie Ecologiche Volontarie, sempre presenti per momenti di divertimento, ma sempre insegnando ai più piccoli a rispettare la natura.

La pulizia dei boschi

Per il giorno dopo, sabato 29 ottobre, è proposto un momento di impegno e di comunità, con la pulizia dei boschi: iniziativa sempre apprezzata dai marnatesi.

CAIRATE

Halloween in biblioteca

Letture di paura per la Biblioteca Libera di Cairate lunedì 31 ottobre, con momenti differenziati a seconda dell’età dei bambini

GORLA MAGGIORE

Halloween Walk

Una camminata notturna nel percorso vassallo per i gorlesi, che sabato 29 ottobre anticipano la notte di Halloween con questo momento fra natura e atmosfere particolari

CASTIGLIONE OLONA

Letture di paura al Castello

I festeggiamenti per Halloween iniziano sabato 29 ottobre al del paese, con “La casa stregata” e letture di paura.

“Un castello di paura” al Monteruzzo

Si prosegue il 31 ottobre con una giornata pensata direttamente per i più piccoli

FAGNANO OLONA

“Percorso di paura” all’Approdo Calipolis

Una serata ricca di atmosfere spettrali il 31 ottobre a Fagnano Olona, presso lo spazio gestito dall’associazione dei Calimali, .

E PER I PIÙ GRANDI “SACRO E PROFANO” …

Non solo bambini: anche gli adulti potranno partecipare alle iniziative sopra descritte, o avranno la possibilità di godersi eventi dedicati solo a loro

OLGIATE OLONA

Hallowgin a Olgiate Olona

Una serata dedicata al Gin tonic a Olgiate Olona, fra degustazioni e premiazioni della maschera più spaventosa.

Halloween 20022 a Olgiate Olona

CASTIGLIONE OLONA

1 Novembre in Collegiata a Castiglione Olona

Apertura straordinaria per la Collegiata di Castiglione Olona il 1 novembre, festa di Ognissanti.

Se ci fossero altri eventi in valle Olona non segnalati in questo articolo, vi chiediamo di scriverci a redazione@varesenews.it e fornirci tutte le informazioni, così da permetterci di aggiornare il nostro elenco.