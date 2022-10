Infortunio al cantiere fognario, coinvolto un operaio di 44 anni. Soccorsi su viale Europa a Varese

La chiamata di soccorso è scattata poco dopo le 9.30 di giovedì mattina 20 ottobre in seguito al grave ferimento di un operaio al lavoro su un cantiere edile. È successo all’imbocco di via Nifontano a Varese, la strada che sbuca su viale Europa dove sono in corso dei lavori sul manto stradale.

Secondo le primissime informazioni sarebbe stato coinvolto nell’infortunio un uomo di 44 anni al lavoro sui lavori disposti da ieri con urgenza per intervenire sull’impianto fognario.

Sul posto sono accorsi un’ambulanza della croce rossa di Varese, un’automedica, i vigili del fuoco, la polizia di stato e, come da prassi quando si verifica un incidente in un impianto lavorativo, è stata allertata anche ATS Insubria. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo a Varese in codice rosso.