Jay Fay regina dello street food thailandese ospite a Varese

Il documentario di Netflix intitolato Street food Asia l’ha resa celebre in tutto il mondo. Jay Fay, la star della cucina tradizionale Thailandese è stata ospite in questi giorni al ristorante Luce di Villa Panza di Varese con chef Nick. Una foto postata sul profilo instagram del ristorante di chef Matteo Pisciotta la ritrae mentre sta cucinando uno dei suoi celebri piatti. In Thailandia è diventata famosa per la sua rivisitazione del piatto tradizionale tom yum, una zuppa a base di gamberi, e le sue omelette di granchi che le hanno permesso di ottenere una stella Michelin.

