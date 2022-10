La Openjobmetis fa festa all’ultimo respiro: piegata Treviso 87-85

Varese vince una partita da brivido ma non per i costumi di Halloween sulle tribune: la Openjobmetis (senza Reyes) piega 87-85 Treviso al termine di una gara equilibratissima nel quale gli ospiti falliscono sulla sirena il tiro del pareggio con Sokolowski. Prestazione clamorosa di Jaron Johnson: 28 punti e 34 di valutazione.

OPENJOBMETIS VARESE – NUTRIBULLET TREVISO 87-85

(24-23; 41-46; 67-65)

VARESE: Ross 11 (4-6, 1-3), Brown 14 (0-1, 3-8), Woldetensae 2 (1-2, 0-5), Johnson 28 (8-9, 3-9), Owens 10 (3-4); De Nicolao 3 (1-3, 0-2), Librizzi 3 (1-1 da 3), Ferrero 6 (1-4 da 3). Ne: Virginio, Reyes. All. Brase.

TREVISO: Iroegbu 15 (3-7, 2-4), Jurkatamm 3 (1-2 da 3), Jantunen 11 (3-6, 1-1), Sokolowski 8 (2-4, 0-4), Cooke 8 (4-5); Banks 21 (4-12, 4-5), Sarto (0-1 da 3), Zanelli 8 (0-1, 2-5), Sorokas 9 (3-3, 1-3), Simioni 2 (1-1, 0-2). Ne: Vettori, Faggian. All. Nicola.

ARBITRI: Mazzoni, Attard, Bartolomeo.

NOTE. Da 2: V 22-30, T 20-39. Da 3: V 9-32, T 11-27. Tl: V 16-20, T 12-15. Rimbalzi: V 32 (8 off., Johnson 6), T 39 (12 off., Cooke 7). Assist: V 20 (Johnson 6), T 20 (Iroegbu 5). Perse: V 8 (Johnson 3), T 11 (Banks, Sokolowski 3). Recuperate: V 8 (Brown, Johnson 2), T 4 (Zanelli, Sorokas 2). Usc. 5 falli: Ross. F. tecnico: Cooke (23.55).