L’Arconatese è un esame duro da superare, il Varese cerca le risposte giuste

Il Varese è sulla via della guarigione? Sarà questa la domanda alla quale i ragazzi di mister Luciano De Paola dovranno dare risposta sabato 29 ottobre (ore 15.00) al “Franco Ossola” contro un avversario temibile come l’Arconatese.

Il successo di Desenzano è stato senza dubbio un passo importante per uscire da un periodo negativo, ma ora i biancorossi dovranno dare continuità ai risultati per risalire la classifica e dimenticare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

La presentazione della gara in casa biancorossa spetta al tecnico De Paola: «Ci aspetta una partita importante – si legge nel comunicato dell’ufficio stampa del Varese – contro una squadra di grande qualità. Noi veniamo da due risultati utili consecutivi e vogliamo dare continuità di prestazioni e, appunto, di risultato. Abbiamo lavorato tanto in settimana e siamo carichi per fare una grande partita. Se non prendiamo gol, per le caratteristiche e qualità che abbiamo, sappiamo che prima o poi il gol lo riusciamo a fare».

Riguardo alla formazione, tornerà al centro dell’attacco bomber Carlo Ferrario, mentre a centrocampo dovrebbe essere confermato Francesco Gazo, elemento indispensabile per gli equilibri della formazione. Ancora fuori Gianluca Piccoli, che vede più vicino il rientro, sarà tra i convocati il neo arrivato Valerio Pinto.

L’Arconatese, dopo un avvio di campionato positivo, arriva dalla sconfitta di misura sul campo del Villa Valle (1-0) al termine di una gara giocata bene dagli oroblu ma nella quale non sono riusciti ad andare a segno. Eppure il potenziale offensivo non manca: Ferrandino e Chessa sono due elementi di gran valore che uniscono la fantasia alla capacità di saper far gol. Non a caso la squadra milanese è seconda in classifica, dietro solo al Lumezzane e a pari punti con la Varesina.

La guida dell’Arconatese da diverse stagione è Giovanni Livieri, che presenta così la sfida: «Sappiamo di incontrare una squadra che probabilmente con il Lumezzane è la più attrezzata del campionato – le parole del tecnico raccolte dall’ufficio stampa dei milanesi -. Per fare una gara alla pari e mettere in difficoltà gli avversari dovremo giocare per tutto il tempo nella maniera in cui abbiamo preparato la gara: con personalità e intensità».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE B – IX GIORNATA

Sabato 29 ottobre: Sporting Franciacorta – Varesina; Varese – Arconatese.

Domenica 30 ottobre: Alcione – Casatese; Brusaporto – Sona; Caronnese – Villa Valle; Folgore Caratese – Desenzano; Lumezzane – Real Calepina; Ponte San Pietro – Breno; Virtus CBG – Seregno.

CLASSIFICA: Lumezzane 19; Arconatese, Varesina 16; Brusaporto, Villa Valle 14; Alcione, Casatese, Sporting Franciacorta 13; Seregno, Virtus CBG 12; Ponte San Pietro, Varese 9; Desenzano, Real Calepina 8; Fologore Caratese 7; Caronnese 6; Sona 4; Breno 3.