I laureati dell’Insubria festeggiano il graduation day ai Giardini Estensi di Varese

L’Università dell’Insubria festeggia i suoi laureati e le sue laureate con il graduation day, venerdì 21 ottobre dalle 14.30 alle 18 ai Gardini Estensi di Varese. Un evento organizzato dal Cus Insubria in collaborazione con l’ateneo e con l’associazione Alumni Insubria, con il coordinamento del servizio comunicazione.

La celebrazione è dedicata ai dottori proclamati da febbraio 2020 a luglio 2022 e, in particolare, a quanti non hanno potuto discutere la propria tesi di laurea in presenza a causa della pandemia. L’evento sarà presentato da Max Laudadio, inviato di «Striscia la notizia» molto legato al territorio dei laghi, e sarà allietato dagli interventi comici di Max Angioni, uno degli sfidanti nella casa di «Lol» e tra i conduttori delle «Iene». Sul palcoscenico ci saranno anche il rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue, in toga, affiancato dai vertici di ogni dipartimento dell’ateneo, il presidente del Cus Insubria Eugenio Meschi e i rappresentanti delle amministrazioni locali di Varese e Como.

Ma i veri protagonisti saranno i laureati e le laureate (sono iscritti in 418), che riceveranno il tocco e la pergamena commemorativa. Alcuni di loro saranno chiamati uno per uno mentre insieme festeggeranno con il tradizionale lancio del tocco finale e il «Gaudeamus igitur» cantato dal coro dell’Università dell’Insubria.

Per ogni partecipante all’evento l’Università dell’Insubria destinerà una donazione di 10 euro a favore della Piccola Casa Federico Ozanam, rappresentata dal presidente Enrico Fossati e da Simone Massa Pinto, responsabile della riabilitazione: un gesto di solidarietà per i senzatetto di Como.

Dopo il lancio del tocco il palco sarà per Max Angioni e per la sua comicità.