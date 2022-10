Motociclista ferito sulla strada tra Jerago e Besnate

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto sulla provinciale tra Jerago e Besnate.

È avvenuto alle 6.30 del mattino, prima dell’alba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza e un’automedica da Gallarate: secondo la prima valutazione sul posto, il ferito è stato portato in ospedale al Circolo di Varese in “codice rosso”, in pericolo di vita (la foto è d’archivio).

È stata una notte piuttosto movimentata per i soccorritori sul territorio della provincia: prima della mezzanotte due auto si sono scontrate a Besozzo, il 118 ha soccorso una bambina di 13 anni, una donna di 45 e due ragazzi di 23 e 25 anni (nessuno ha riportato ferite serie).

Alle quattro meno un quarto invece un’auto è uscita di strada a Busto Arsizio, su viale Sicilia: il 118 ha soccorso una ragazza di 23 anni e una donna di 53, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per contribuire ad estrarre le persone e per la bonifica sul luogo dell’incidente. Le due donne sono state portate in ospedale a Busto in “codice verde”.

Ultimo incidente della notte, tra due auto, poco prima delle 6 del mattino: il 118 ha soccorso due persone a Tradate, sulla Varesina. Sono state portate in ospedale a Tradate, ma senza ferite gravi.