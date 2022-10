Openjobmetis Varese, date e orari delle partite fino al 2 gennaio

Legabasket ha diffuso le date e gli orari di tutte le partite in programma dalla 5a alla 13a giornata del campionato di Serie A, quindi sino al turno a cavallo di capodanno che si disputerà tra il 30 dicembre e il 2 gennaio 2023. Ecco quali saranno gli impegni della Openjobmetis Varese in questo arco di tempo (già fissato per sabato 22 il prossimo incontro, alle 19, a Reggio Emilia). Ricordiamo che VareseNews racconta in diretta ogni incontro dei biancorossi attraverso il proprio liveblog #direttavn.

(5a giornata) Domenica 30 ottobre ore 17: Openjobmetis Varese – Nutribullet Treviso

(6a giornata) Domenica 6 novembre ore 16: Givova Scafati – Openjobmetis Varese (a Napoli)

(7a giornata) Sabato 19 novembre ore 19: Openjobmetis Varese – Umana Venezia

(8a giornata) Domenica 27 novembre ore 20: Tezenis Verona – Openjobmetis Varese

(9a giornata) Domenica 4 dicembre ore 19: Openjobmetis Varese – V. Segafredo Bologna

(10a giornata) Domenica 11 dicembre ore 17,30: Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese

(11a giornata) Domenica 18 dicembre ore 18: Openjobmetis Varese – Pallacanestro Trieste

(12a giornata) Lunedì 26 dicembre ore 18: EA7 Emporio Armani Milano – Openjobmetis Varese

(13a giornata) Lunedì 2 gennaio ore 19,30: Openjobmetis Varese – Bertram Yachts Tortona