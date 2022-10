Pergolettese – Pro Patria in diretta

Nona giornata di campionato di Serie C mercoledì 19 ottobre: la Pro Patria fa tappa allo Stadio Voltini di Crema per affrontare la Pergolettese. Le squadre, in cerca di riscatto e reduci rispettivamente dalle sconfitte contro Trento (1-2) e Sangiuliano City (1-0), scenderanno in campo alle 18. Seguite la diretta testuale con VareseNews. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓).