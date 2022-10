Una pizzoccherata a Varese per sostenere la Croce Rossa

Sabato 15 Ottobre torna lo storico appuntamento organizzato dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana. Due modalità: in presenza o con asporto. Ecco come prenotare

Sabato 15 Ottobre torna lo storico appuntamento con la “Pizzoccherata 2022” organizzato dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana.

Sono state organizzate due modalità per sostenere il Comitato di Varese della C.R.I. anche attraverso questa golosa iniziativa:

in presenza presso la mensa della sede del Comitato C.R.I. di via Jean Henry Dunant, 2: sarà possibile prenotare fino a 100 posti a sedere che saranno disponibili nelle ampie sale della Mensa della sede, per consumare il menù da 25 euro (ricco buffet di antipasti, pizzoccheri, bevande, ricco buffet di dolci e caffè) ai tavoli riservati . L’orario di inizio della cena è alle ore 20:00 e la prenotazione è obbligatoria.

Durante la serata sarà organizzata una tombola con bellissimi premi.

Con asporto: in alternativa, sarà possibile prenotare le porzioni di pizzoccheri (15 euro cadauna, comprensivi di un delizioso dolce) e ritirarle dalle ore 18:30 alle ore 19:30 presso la sede.

La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 13 ottobre: in entrambi i casi: eventi@crivarese.it oppure al cellulare 366 6454396.

La “Pizzoccherata 2022” rappresenta un momento da condividere per raccogliere fondi utili a sostenere le attività socio-assistenziali del Comitato.