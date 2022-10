Pogacar vincitore della Tre Valli 2022: “Ho visto scattare Valverde e ho reagito”

Sarà vero che non è nelle condizioni migliori ma con quindici corse vinte in questa stagione (e una mezza dozzina di “maglie” ai vari giri) Tadej Pogacar si dimostra il più forte. «Quest’anno è stato impegnativo, con Canada e Australia. Sono riuscito a recuperare dopo l’Australia, ma la condizione non è delle migliori», dice in conferenza stampa, bontà sua.

«Dopo la terza posizione dell’anno scorso, quest’anno è stata una buona gara. C’è stato un grande contributo della nostra squadra ma anche della Movistar, che ha dato molto. Sapevo che tutti erano sulla mia ruota, ho visto Valverde scattare ai 300 metri e non ho potuto far altro che reagire. Il mio grazie va a tutta la squadra, che ha lavorato bene nonostante alcuni problemi tecnici (Majka ha smesso di tirare per un guaio, forse al cambio ndr). Ora penso al Lombardia di sabato».

Valverde, alegre y final

Dietro Pogacar, un laconico Sergio Higuita («l’obiettivo era comune, come squadra volevamo arrivare allo sprint finale») e un inossidabile Alejandro Valverde, 42 primavere sulle spalle e una grandissima carriera che si va chiudendo in questo autunno lombardo.

Ma sei davvero convinto di smettere? «No» scherza in sala stampa. Ma la decisione è presa: chiuderà al Giro di Lombardia, insieme a Vincenzo Nibali. Clima amichevole, senza tristezza degli ultimi giorni: «Ce la stiamo godendo entrambi. Dentro al gruppo siamo rivali, ma fuori siamo grandi amici».

Arriva anche Stefano Garzelli, in inappuntabile completo scuro, a ricordare che hanno iniziato insieme anni e anni fa, in un ciclismo che allora era diverso. Alla fine della breve intervista al campione spagnolo la sala stampa si alza per un applauso di saluto finale.

Oldani e la soddisfazione per una Tre Valli di grande livello

Con un podio di grande livello, la Tre Valli 2022 si chiude con grande soddisfazione anche del patron della Binda, Renzo Oldani. «Non posso che dire grazie, grazie a tutti, una giornata con la presenza del direttore del Tour de France non si dimentica». A beneficio della cronaca di provincia, poi, «una piccola polemica: finalmente si parla di sport e non solo di traffico».

«Complimenti per la Tre Valli, è il segno che in questo territorio le diverse realtà credono nel ciclismo e vogliono investire nel ciclismo anche come promozione territoriale» ha concluso il sindaco di Varese Davide Galimberti.