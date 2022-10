In Posta si versano i contanti a bancomat. Il primo in provincia a Gallarate

Parte da Gallarate il nuovo servizio di Poste Italiane che consente di versare denaro contante allo sportello automatico Postamat: il primo sportello attrezzato è stato installato nell’ufficio Postale principale della città, in via Vespucci 9.

Consente a tutti i titolari di un Conto BancoPosta o un Libretto di Risparmio Postale non solo di prelevare ma anche di versare denaro contante.

L’operazione di versamento è facile e veloce. Dopo aver inserito la propria carta Postamat o Carta Libretto, sul monitor comparirà il tasto “versamento contanti”. Una volta premuto ed inserito il PIN sarà possibile introdurre nell’apposita fessura le banconote, in tagli compresi dai 5 ai 100 euro. Le banconote dovranno essere in buone condizioni e prive di elastici e/o graffette.

Terminato l’inserimento, l’ATM mostrerà a schermo un riepilogo del versamento, indicando per ciascun taglio di banconote il numero di pezzi e il totale parziale, seguito dal totale generale dell’operazione.

Il cliente potrà così scegliere se integrare il versamento inserendo ulteriori banconote oppure confermare l’operazione. In quest’ultimo caso sarà stampato un promemoria cartaceo con i dettagli.

«Questo nuovo servizio dimostra ancora una volta l’attenzione di Poste Italiane verso la digitalizzazione e soprattutto verso i cittadini – racconta Elvira Di Fusco, direttrice dell’Ufficio Postale di via Vespucci – questa possibilità di versare contanti senza passare dallo sportello permetterà maggiore autonomia e velocità ai clienti».

«Non nascondo che il fatto che questo progetto parta da Gallarate mi rende particolarmente orgogliosa». Oltre all’innovativo servizio di Cash-In, l’ATM di via Vespucci conserva le caratteristiche di qualità che distinguono gli ATM di Poste Italiane, come ad esempio il monitor digitale ad elevata luminosità e un dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L’ATM Postamat consente inoltre di effettuare numerosi altri servizi come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.