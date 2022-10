Rovinosa caduta a terra di due paracadutisti ad Abbiategrasso: interviene l’elisoccorso

Intervento questa mattina, poco prima delle 11, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 ad Abbiategrasso in via Legnano dove due paracadutisti hanno sbagliato il lancio finendo al di fuori dell’area prevista. Uno è caduto tra le case mentre l’altro è atterrato su una porta di un campo da calcio.

Un uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda mentre per il secondo, che lamentava la mancanza di sensibilità alle gambe, è intervenuto l’elisoccorso. Al momento dell’arrivo dei sanitari entrambi erano coscienti.

L’incidente è avvenuto durante la cerimonia in ricordo della Battaglia di El Alamein di cui ricorre l’80esimo anniversario. Nel lancio erano coinvolti 10 paracadutisti in due suddivisi in due squadre.