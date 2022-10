Scontro tra due veicoli tra Cuveglio e Rancio Valcuvia

Due veicoli si sono scontrati in maniera piuttosto violenta sulla strada statale 394 – quella della Valcuvia – al confine tra Cuveglio e Rancio Valcuvia nei pressi dell’agriturismo Petit Parc.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 e per fortuna ha causato solo danni ai mezzi e un forte spavento ai due conducenti le cui condizioni sono al vaglio dei sanitari ma non destano preoccupazione.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due veicoli coinvolti avrebbe invaso la corsia opposta colpendo l’altra vettura e quindi terminando la carambola contro il cancello di un’abitazione privata. I due mezzi sono un grosso pick-up e una Volkswagen Golf.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Locale di Cuveglio, sia per i rilievi del caso sia per gestire il traffico che dall’ora dell’incidente inizia a farsi più intenso in quella zona, una strada percorsa da numerose persone al termine dell’orario di lavoro. Sulla statale si è creata così qualche coda soprattutto durante le operazioni di rimozione delle vetture coinvolte nello scontro.