Scontro tra un’auto e un furgone in via XX Settembre a Busto Arsizio

Scontro tra un’auto e un furgone questa mattina (giovedì), attorno alle 10, all’incrocio tra via XX Settembre e via Venezia a Busto Arsizio. Nello schianto una ragazza di 21 anni è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave. L’incidente ha compromesso la viabilità da e verso Castellanza e il traffico è deviato in loco dalla Polizia Locale di Busto che sta assistendo i soccorritori e ricostruendo la dinamica.

Il traffico è stato riaperto attorno alle 11,30.