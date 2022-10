Il tuo nuovo lavoro? Trovalo qui, con Synergie

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa è sempre alla ricerca di persone piene di energia e voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno lo staff Synergie lavora per aiutare gli altri a trovare lavoro.

La cultura Synergie consiste nello stare accanto ai clienti per aiutarli a risolvere i problemi, inventando, quando occorre, delle soluzioni innovative su misura per raggiungere insieme gli obiettivi stabiliti.

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre

Contratto iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Cucitrice – confezionamento tessile

Luogo di lavoro: Buguggiate

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, full time dalle 8 alle 17 (con un’ora di pausa).

CCNL: Abbigliamento – tessili – piccola industria

Inquadramento, tipologia e durata del contratto verranno definiti in fase di colloquio. Scopo assunzione.

Inviare la propria candidatura a varese1@synergie.italia.it

Produzione Pelletteria di lusso – Stage/tirocinio

Luogo di lavoro: Varese –

Inviare la propria candidatura a varese1@synergie.italia.it

Orario di lavoro: full time da lunedi al venerdi

Rimborso spese: 500€

L’azienda offre stage di 6 mesi iniziali con possibilità di inserimento in azienda.

Operaio/a di produzione

Per azienda leader nel settore plastico, Synergie Filiale di Sesto Calende, sta cercando delle figure di operai ed operaie con esperienza anche minima in produzione; le risorse saranno inserite nel reparto produttivo dell’azienda e si dovranno occupare della rigenerazione di prodotti in polipropilene (materiale plastico); dovranno quindi predisporre i prodotti per il macero, assicurandosi che non siano presenti parti metalliche e togliendo alcune parti manualmente e con l’ausilio degli strumenti forniti e predisporli su un nastro trasportatore, affinché vengano trasformati in materie prime (compounds) utilizzabili dall’azienda.

Il lavoro si svolgerà su giornata o 2 turni, in base alle necessità dell’azienda.

E’ previsto un contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proseguire la collaborazione.

Sede di lavoro: Taino

Inviare la propria candidatura a sestocalende1@synergie-italia.it

Operatore/trice CNC

La risorsa inserita si occuperà della gestione di macchine utensili a controllo numerico computerizzato per la produzione di componenti in plastica, metallo, legno e altri materiali, dalla preparazione (attrezzaggio, cambio utensili, piazzamento e modifiche a programma già esistente) al controllo dimensionale sui pezzi realizzati per mantenere gli standard qualitativi aziendali.

Disponibilità a orario full time su due turni (6.00-14.00 / 14.00-22.00)

Sede di lavoro: limitrofi di Sumirago

Inviare la propria candidatura a tradate1@synergie-italia.it

Tutte le offerte sono rivolte a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004

