Un anfiteatro per la piazza di Vinago, il Comune di Mornago presenta il progetto

L’Amministrazione comunale di Mornago ha presentato a Vinago il progetto preliminare per la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII.

Al centro del progetto un anfiteatro, un nuovo luogo dove sviluppare ed accrescere la cultura attraverso un progetto di rigenerazione e recupero di uno spazio poco valorizzato. L’obiettivo è quello di far vivere il nuovo spazio con un programma culturale che animi e rilanci la frazione di Vinago.

«L’intervento prevede il recupero dell’area attraverso interventi mirati – spiega il sindaco Davide Tamborini – con l’inserimento di elementi prefabbricati per rendere fruibile lo spazio come seduta per il pubblico, il tutto inserito in un ambiente naturale che valorizzi maggiormente l’ampio spazio verde esistente. Saranno mantenute inalterate le conifere esistenti, così come i parcheggi esistenti. Sarà tenuta in considerazione anche la possibilità di continuare a mantenere inalterate le tradizionali festività, come il falò di San Biagio, con un’area appositamente progettata per l’evento ma che serva anche come “palco” per altri eventi che saranno realizzati durante l’anno come concerti, spettacoli teatrali e certamente cerimonie religiose. Sarà inoltre migliorata e valorizzata, mediante interventi mirati, l’area antistante la chiesa parrocchiale per creare un tutt’uno con la piazza».

«Oggi prende vita quanto promesso nel 2019 all’inizio del mandato – aggiunge Tamborini – grazie soprattutto all’attenzione di Regione Lombardia, e in particolare del consigliere Marco Colombo che si è speso in prima persona per reperire gran parte delle risorse destinate alla realizzazione dell’opera. Aggiungiamo un ulteriore tassello al completamento del programma elettorale del gruppo di Viviamo Mornago, “dalle parole ai fatti”».

Un progetto che l’amministrazione ha voluto condividere con i cittadini: «Abbiamo deciso di convocare la popolazione per presentare il progetto preliminare realizzato dall’architetto Mario Mare per condivide l’idea preliminare, coinvolgendo in maniera diretta i cittadini con l’intendo di arricchire la progettualità definitiva con i suggerimenti emersi durante la serata», spiega il consigliere Luigi Giotta.

Il costo complessivo dell’intervento, comprese progettazione e Iva, si aggira attorno ai 183mila euro «ma, grazie al contributo erogato da Regione Lombardia pari a 150mila euro inciderà solo per 33mila euro sul bilancio del Comune», precisa il vicesindaco e assessore al bilancio Massimiliano Gusella.

