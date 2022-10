È uscito “Bad man” il nuovo singolo dei Country brothers

Si intitola “Bad man” ed il nuovo singolo dei Country brothers che così riprendono il loro percorso artistico. Un brano importante che ha scandito gli esordi della band, portandola nel 2019 alle semifinali del Fiat Music.

«Oggi grazie alla collaborazione con l’etichetta Gold Music di Roberto Travaini – dice Andrea Di Salvo – questo brano trova, grazie anche ad un bel lavoro in studio con Cristian Gavina, una forma nuova e più incisiva».

Il testo di questo brano era stato ispirato dalle immagini della guerra in Siria. «Sembra passato un secolo – continua Di Salvo – ma le immagini dell’Ucraina raccontano oggi una quotidianità che si ritrova nel medesimo orrore».

Bad Man affronta anche i tema dei pregiudizi verso gli stranieri e della semplice voglia di un uomo di chiudere gli occhi sentire buona musica e perdersi nell’immensità del mare.

«Siamo molto orgogliosi di questo progetto – continua il musicista- e della collaborazione con Travaini. A breve usciranno altri due singoli che facevano parte dell’album Bad Man per arrivare poi a breve all’uscita dell’ultimo lavoro che avrà la novità di essere scritto e cantato in Italiano. Le musiche affondano nel rock del sud ovest americano e trovano ispirazione nel country classico per un risultato moderno e rock . Stiamo programmando anche nuovi live che comunicheremo sui nostri social. Ci trovate su Facebook e Instagram a breve sbarcheremo anche su altri social».

Bad Man è su tutte le principali piattaforme che distribuiscono musica.