Varese scende in piazza per la Pace

Varese scende in piazza nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, per manifestare a sostegno dell’avvio di un serio negoziato, che porti dopo mesi di escalation militare, a un cessate il fuoco e alla definizione di un trattato di pace tra Russia e Ucraina, così come esorta lo stesso Pontefice, papa Francesco.

L’invito a prendere parte all’iniziativa è esteso all’intera cittadinanza, che mostra di condividere un’istanza di pace a fronte del drammatico scenario di guerra, della minaccia atomica, della sofferenza della popolazione ucraina, principale vittima di un conflitto che si protrae ormai da otto mesi, e delle pesanti ripercussioni della guerra sull’intera Europa e sul nostro Paese.

L’iniziativa avrà luogo a partire dalle ore 16 e sino alle 18 in piazza Monte Grappa, con allestimento di un gazebo quale punto di incontro e di confronto.

La partecipazione è libera e individuale, senza presenza di sigle o bandiere, perché la pace, in quanto valore fondamentale universalmente riconosciuto, non ha colore politico.