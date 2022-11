Addio anticiclone africano, a novembre temperature nella media

Con il primo di novembre diciamo addio all’estate 2022. È quanto afferma il Centro Geofisico Prealpino che annuncia l’arrivo della stagione più fredda. Con un deciso ritardo, che abbiamo comunque apprezzato dati i tempi, l’autunno ci propone le temperature decisamente più fredde.

«Con l’ultimo giorno di ottobre – spiegano dal Centro meteorologico varesino – termina il dominio dell’anticiclone africano con temperature fino a 8-10 gradi superiori alla media su Alpi e Prealpi. Con l’inizio di novembre riprende il flusso delle perturbazioni atlantiche con piogge venerdì. In seguito potrebbe tornare l’anticiclone, questa volta dall’Atlantico, con temperature probabilmente solo di qualche grado superiori alla media del periodo come mostrato dal meteogramma del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) calcolato per Varese»