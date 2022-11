“Ancora quella truffaldina offerta di lavoro a Varese”

Ancora una testimonianza della controversa proposta di lavoro a Varese che si rivela molto diversa da quel che viene preannunciato al candidato. Riportiamo le parole della nostra lettrice:

Buonasera,

vi scrivo poiché oggi mi è capitata una cosa strana, ho fatto una piccola ricerca e ho trovato i vostri articoli precedenti, mi sono resa conto quindi che questa “truffa” non è ancora finita.

Mi hanno contattato telefonicamente verso le 14 per un’offerta di lavoro da segretaria/gestione clienti e ordini e dal mio CV sono proprio ciò di cui hanno bisogno per la nuova apertura a Varese (di cosa? Non si sa non risponde e cambia discorso).

La direttrice oggi è a Varese per i colloqui e, visto il mio CV, vorrebbe vedermi oggi stesso. Mi sembra un po’ strano, non mi è mai capitato di dovere andare ad un colloquio due ore dopo il primo contatto telefonico ma do una chance.

Chiedo dove si trova il Posto e mi rispondono a Varese (grazie eh) chiedo ovviamente nello specifico dove e mi risponde “a 10 minuti dalla stazione” (mah, chi l’ha chiesto?!)

Restiamo che, se riesco a liberarmi, ci vediamo per le 16, non so ancora dove, lo scoprirò nella mail che mi invieranno. Ok.

Dopo una decina di minuti mi arriva una mail da amministrazione.va@libero.it e già mi sembra strano che una società ben avviata non abbia un dominio personale. Devo recarmi in via Uberti ed entrare nella via chiusa, che quindi non è via Uberti cerco online e trovo via Stendhal, suonare all’interno 1 e farmi accompagnare dal direttore (ma non era una donna?).

A questo punto insospettita ancora di più faccio una piccola ricerca e trovo come vi dicevo gli articoli precedenti.

Ho mandato una mail per avvisare che non sarei andata perché non sono interessata ad un lavoro porta a porta ma non mi hanno risposto.

Trovo vergognoso rubare tempo (più benzina) alle persone che stanno cercando lavoro.

Grazie, cordiali saluti

A. Z.