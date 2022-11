Angeli all’asta alla Fondazione Morandini per aiutare i bambini oncologici della pediatria di Varese

Angeli all’asta è una raccolta fondi fatta ad arte promossa da Teelent e Fondazione Marcello Morandini a sostegno di Fondazione Giacomo Ascoli e del progetto Il Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’oncoematologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte.

Nei giorni scorsi il delicato acquarello originale “Angeli”, di Maria Teresa Barisi Morandini, è stato messo all’asta online sulla pagina dedicata qui insieme a 9 riproduzioni su Art Puzzle numerate e firmate dall’artista.

Angeli all’asta è un progetto unico, rappresenta il tassello finale di un incontro speciale tra Angela Ascoli e Maria Teresa Morandini durante una visita alla villa museo: «Lo stupore e la meraviglia di Angela nell’osservare la bellezza dei due angioletti su una vetrata della villa mi ha spronato nel fare qualcosa per lei e la sua Fondazione – racconta l’artista – Volevo dare voce alla sua emozione e contribuire alla gioia di tutti quei bambini meno fortunati di cui la Fondazione Giacomo Ascoli si prende cura. Così, con Alessandro Braga, è nata l’idea di realizzare un’opera che raffigurasse i protagonisti di quella vetrata, due piccoli angeli sotto forma di puzzle: tanti piccoli pezzetti che ricongiungendosi tra loro creeranno una nuova vita e felicità e consentiranno ai fortunati possessori di creare una forma d’arte».

«Sin da quando ero piccola la figura dell’angelo ha per me un significato fortissimo che è cresciuto nel tempo. Ogni volta che vedo un angelo il mio pensiero va a Giacomo e a tutti i nostri bambini della Fondazione – racconta Angela Ascoli – E i visi degli angeli sulla vetrata di Fondazione Marcello Morandini hanno davvero qualcosa di speciale, a cominciare dalla capacità di accendere l’entusiasmo in persone diverse che hanno permesso la nascita di questo progetto bellissimo, ricco di arte, amore e delicatezza».

«È una bella emozione essere giunti al cuore di questo progetto che abbiamo contribuito a ideare insieme a Fondazione Marcello Morandini, con l’obiettivo condiviso di metterci al servizio della solidarietà e promuovere una raccolta fondi “fatta ad arte” in favore delle attività di Fondazione Giacomo Ascoli – commenta Alessandro Braga, fondatore di Teelent – Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri artisti iscritti alla community la straordinaria opportunità di esibire le loro opere in Fondazione Morandini, un contesto di prestigio internazionale, che ci ha aperto le porte con entusiasmo. Questa è la magia dell’arte che oltre ad essere espressione creativa è anche strumento di condivisione, terreno fertile per la nascita di idee dal cuore grande e sogni che si realizzano».