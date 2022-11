“Antropocene”, sul palco del Nuovo di Varese il racconto in suoni della modernità  

Appuntamento al Cinema Teatro Nuovo di Varese per la “prima” dello spettacolo “Antropocene, un viaggio nel quadro di Hieronymus Bosch”, un evento in programma per l’1 dicembre, alle 21.00 e parte della rassegna Varese Re-Live che vedrà in scena il trio formato da Paolo Paliaga, tastiere, Luca Pedroni, chitarre e Patrizio Balzarini, batteria e percussioni.

Antropocene è l’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana.

Lo spettacolo del trio parte da una rilettura del quadro del grande pittore visionario Hieronymus Bosch, “Il giardino delle delizie”, in chiave laica come percorso dallo stato di natura all’inferno dei cambiamenti climatici e sociali. Grazie alla collaborazione con l’artista spagnolo Jesús de la Iglesia, “entreremo” dentro il quadro, mentre il trio suonerà interagendo con i suoni, le immagini e le citazioni, per percorrere un viaggio intenso e impressionante. Il quadro prenderà vita attraverso effetti speciali che la tecnologia di oggi permette inserendo frammenti di immagini che richiamano le tematiche più critiche della modernità.

Lo spettacolo è concepito sul “suonare i suoni” e suonare a “loop” frammenti di narrazione di aspetti chiave della riflessione filosofica sul destino del sistema ecologico e del rapporto uomo natura, con l’aiuto di autorevoli intellettuali come Noam Chomsky, Jeremy Rifkin, José “Pepe” Mujica, Umberto Galimberti e di altre autorevoli testimonianze.

Musicisti in scena:

Paolo Paliaga, tastiere

Luca Pedroni: chitarre

Patrizio Balzarini: batteria e percussioni

Regia grafica: Jesus de la Iglesia

Per contatti e informazioni: Paolo Paliaga, paolopaliaga@gmail.com Tel.: +39 347.0704 310. Ingresso 15 euro/ridotto 12.