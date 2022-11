Aumentano i costi delle materie prime, salta il rifacimento degli spogliatoi dell’Antoniana a Busto

Nella riunione di giunta di oggi, venerdì, sindaco e assessori hanno dato il via libera al progetto definitivo di manutenzione di alcuni impianti sportivi comunali, redatto dai tecnici di Agesp Attività Strumentali. Tra quelli previsti salta, però, l’intervento all’edificio che ospita gli spogliatoi della società calcistica Antoniana.

Gli interventi riguarderanno lo Stadio Comunale Carlo Speroni con la sostituzione di alcune telecamere sulle tribune e l’adeguamento del bar dello stadio. L’intervento più corposo riguarda il campo comunale della “Borsanese” dove verrà completamente rifatta la tribuna esistente. Ai campi da tennis di via dei Sassi prosegue l’opera di rinnovamento con la sostituzione del telo di copertura del campo A e la sostituzione caldaia spogliatoi.

Nella proposta progettuale iniziale, del valore di 500.000 euro, erano compresi anche alcuni lavori all’impianto sportivo utilizzato dall’Antoniana (rifacimento del rivestimento del locale spogliatoi e la sostituzione miscelatori docce), ma a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, l’importo originariamente stimato non è sufficiente a coprire le spese per l’esecuzione di tutti i lavori e quindi le opere all’impianto sportivo dell’Antoniana saranno eseguite non appena saranno reperite le necessarie risorse economiche.