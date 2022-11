I bambini di Caronno Varesino a scuola dai Mastini

Mastini si diventa. Si parla di hockey su ghiaccio ovviamente. L’affiliazione di nuove reclute per la squadra della nostra Varese passa anche dalle scuole.

E così una delegazione dei Mastini ha fatto visita alle scuole elementari di Caronno Varesino per raccontare come si diventa giocatori di uno degli sport più seguiti della nostra provincia. I bambini, accompagnati dalle maestre, hanno assistito in palestra alla vestizione di piccoli atleti già in forza alla squadra e hanno partecipato a una lezione di hockey…senza ghiaccio.

Questo non sarà l’unico appuntamento – come spiega il sindaco Raffaella Galli -: altri bambini incontreranno i coach dei Mastini e potranno così decidere se entrare a far parte della squadra che adesso si allenerà nel nuovo Palaghiaccio.

Per tutta la durata della stagione tutti i martedì dalle 18 alle 19 e tutti i giovedì dalle 19 alle 20 i Mastini terranno corsi di avviamento all’hockey (due prove gratuite). Per info: 3924844777