Bambino di 4 anni investito a Crosio della Valle

Un bambino di 4 anni e una donna di 55 sono stati investiti da un’auto – verso le ore 13.30 di giovedì 3 novembre – in prossimità della curva di via IV novembre, strada di ingresso di Crosio della Valle.

La polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti, sta ascoltando anche i testimoni dell’incidente, tra i quali gli operai che stavano lavorando nelle case vicine.

Il bambino, che dopo l’investimento è stato sbalzato per diversi metri di distanza, riportando un trauma cranico e un trauma al volto. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni, secondo le prime testimonianze, non parrebbero gravi ma avendo picchiato al testa i sanitari hanno preferito procedere con ulteriori controlli.

Assieme a lui una donna di 55 anni, che ha riportato traumi minori agli arti inferiori ed è stata portata all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto, oltre la polizia stradale, anche la polizia locale e numerosi mezzi di soccorso.