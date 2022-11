Ancora in ospedale il bimbo investito a Crosio della Valle

Resta ancora in prognosi riservata il piccolo di 4 anni ricoverato a Bergamo per l’incidente avvenuto nella giornata di giovedì a Crosio della Valle: non risulterebbero peggioramenti delle condizioni del bambino investito da un fuoristrada Suzuki Vitara nel primo pomeriggio mentre era a spasso con una donna di 55 anni: la presa alla manina del bimbo che sfugge, il piccolo che con ogni probabilità viene attratto da qualcosa e che si sposta in mezzo alla strada mentre sopraggiunge il veicolo: è la dinamica ricostruita dall’ Polstrada che è intervenuta per i rilievi di rito lungo la via IV Novembre.

Il bambino è stato sbalzato per diversi metri riportando un trauma cranico e facciale, e al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente, ma vista la delicatezza della zona del corpo colpita, i sanitari hanno optato per una blanda sedazione e l’incubazione del bimbo così da consentire una migliore ossigenazione. Poi il trasporto in ospedale a Bergamo al Papa XXIII, in elicottero. Il conducente della jeep, un uomo residente nella zona, si è fermato a prestare soccorso; anch’egli sotto shock, è stato sottoposto ad alcooltest.