Cesare Degiorgi, direttore di Vigevano24: “Lavoro capillare per dare voce anche alle realtà più piccole”

In occasione dell’edizione 2022 di Festival Glocal, VareseNews ha deciso di fare una ricognizione sulla stampa locale lombarda, intervistando i direttori di diverse testate impegnate nel racconto delle comunità e dei territori.

Come sta andando il suo giornale?

Il giornale è riconoscibile, essendo da solo è dura ma viaggiamo su 5/6mila lettori al giorno e siamo ormai a 14 mila follower su Facebook. Si cerca sempre di essere sul pezzo della cronaca. Abbiamo le potenzialità, manca giusto qualcosa a livello commerciale ma il territorio in questo momento non aiuta.

Perché il giornalismo locale è una risorsa?

Secondo me perché permette al lettore di andare ad accedere alle peculiarità del suo territorio a livello di iniziative, anche a livello di comune. Laddove la stampa nazionale non può arrivare in modo così capillare, anche per realtà molto piccole.

Quale limite sta vivendo il giornalismo locale?

Sicuramente le varie leggi che sono state approvate in merito, mi riferisco alla legge Cartabia, permette al giornalista di arrivare meno a certi contenuti che per realtà come le nostre erano importanti, soprattuto a livello del paese.

Qual è, nel suo giornale, la relazione tra il locale e il globale?

Io mi sono sempre dato una linea di “non darmi limiti territoriali”. Il nostro gruppo fa rete con oltre 30 testate e quindi alcuni contenuti riusciamo a condividerli senza problemi. Sono uno di quelli che pensa che è giusto parlare di temi anche nazionali e internazionali, soprattutto per argomenti molto importanti come è stato l’avvento del Covid.

Come vivete il rapporto con la vostra comunità di riferimento?

Al giorno d’oggi non si può prescindere da Facebook, non posso nascondere che è molto importante per noi. La platea di lettori è molto variegata, che oltre le città di Vigevano, Mortara si uniscono anche dalla Svizzera. La provincia di Pavia ha diverse criticità tra logistica e imprese, è in una fase di grande regresso e quindi c’è difficoltà per la raccolta dei banner. È molto difficile al giorno d’oggi trovare giovani che si buttano un po’ sulla piazza e fare un po’ il porta a porta.

Scheda sul giornale

-Data fondazione 23 ottobre 2017 – Morenews

-Provincia/Territorio: Vigevano e Lomellina e Pavese

-Link al sito: https://www.vigevano24.it/

-Breve storia – Fa parte del gruppo Morenews, gestito e diretto da Cesare Degiorgi.