Il Caldaro passa a Varese (2-3), Mastini con le spalle al muro

Il cuore non basta ai Mastini per vincere gara2 di semifinale, una partita iniziata male che Varese avrebbe anche potuto raddrizzare. Ma Caldaro ha mostrato una tecnica maggiore e soprattutto un altissimo grado di cinismo, che ha consentito agli altoatesini di gestire la partita anche nei molti ritorni di fiamma dei Mastini. Battuti 2-3 sul ghiaccio di casa davanti a oltre 900 spettatori e ora con le spalle al muro visto che i Lucci conducono la serie per due vittorie a zero.

Tanta grinta, a volte pure troppa, ma sul ghiaccio alla squadra di Glavic forse è mancata la tecnica necessaria per imbrigliare la corazzata avversaria, che ha messo sul ghiaccio un hockey essenziale e praticamente privo di sbavature. I Mastini hanno anche provato a mutare forma in termini di gioco, cercando percussioni sia laterali sia centrali, ma senza mai fare il male necessario alla retroguardia avversaria, che tra i pali stasera aveva un Rohregger davvero difficile da superare.

Il portiere altoatesino è stato beffato solo da una “schiacciata” di Piroso su un disco a mezz’aria e da un missile di Schina praticamente imprendibile. Ma la rimonta si è fermata lì, dopo che i Lucci erano andati a segno tre volte. Giovedì 20 si torna in Alto Adige (ore 20,30) per una gara chiaramente difficile ma dal risultato assolutamente non scontato. Sarà, per la squadra di Virtala, il primo match ball per andare in finale mentre Vanetti e soci giocheranno per “sopravvivere”.

PRIMO INGAGGIO – Partita più difficile della precedente per i Mastini, almeno psicologicamente visto che la sconfitta non è una opzione. Caldaro rimane la squadra più forte di tutte, ma l’alchimia di questa sera potrebbe favorire l’X Factor dei Mastini. Glavic mischia le carte, Franchini parte in prima linea, Piroso in terza con Tilaro; assente invece Raimondi.

LA PARTITA

I – Caldaro subito in avanti, con Vinatzer che prova dalla blu ma il tiro è fuori misura, ancora Lucci in attacco con Reffo che però sbaglia il controllo, ne approfitta Franchini che gli soffia il disco, si fa tutta la pista e gira a Ghiglione che però trova Rohregger in posizione. Varese spinge ma un brutto errore di Raskin facilita il contropiede dei Lucci in 2 contro 1: scambio Siiki – Wieser con Ohandzhanyan che neutralizza, ma nulla può fare sulla ribattuta di Siiki che segna il gol dello 0-1.

Altoatesini che spingono sull’onda dell’entusiasmo, imponendo il gioco costringendo i Mastini nel proprio terzo: Ohandzhanyan è sotto pressione, arrivano dischi da tutte le parti. Il portiere in mischia riesce a deviare due tiri dalla corta distanza ma non può fare nulla sul tapin ravvicinato di De Donà: Mastini sotto di due, 0-2.

A quel punto Varese prova a reagire con azioni solitarie di Vanetti e Marcello Borghi; a metà frazione c’è anche l’uomo in più e con quello un buon gioco e una seconda penalità contro i Lucci, ma la gabbia di Rohregger rimane inviolata. Brutto segno non sfruttare vantaggi e doppi vantaggi contro Caldaro. Mastini comunque ancora in avanti: Ghiglione serve un disco d’oro a Franchini che davanti a Rohregger sbaglia. A 1′ dalla fine Soelva si fa cacciare per ostruzione su Piroso ma il power play è annullato da un fallo di Marcello Borghi che stende un avversario involatosi verso la gabbia giallonera. Non un bel Varese nel complesso, nei 20′ iniziali.

II – Si riprende in 4 contro 4 senza nessun particolare sussulto, con Varese bravo ad arginare la manovra di Caldaro per 20″ con l’uomo in più. I Mastini ci provano con grinta, ma la corazzata altoatesina sembra davvero difficile da scalfire. A proposito di grinta, Franchini ce ne mette troppa e viene chiamato in panca puniti. Assalto dei Lucci con Ohandzhanyan che prenota l’MVP esibendosi in almeno tre parate strepitose. Superiorità annullata e super occasione sul bastone di Perino, ben servito da Marcello Borghi, ma il tocco di rovescio del 24 giallonero non entra. In maniera non ordinata Varese sembra crescere, con Caldaro che si barrica in difesa. Vanetti ci prova in azione solitaria, poi è ancora Perino ad avere un buon disco, ma la gabbia sembra stregata: servirebbe una magia che però non arriva. Mastini che continuarono a spingere: c’è gioco ma mancano le trame precise di quel Varese ammazza-Caldaro che avevamo già visto e senza le quali segnare è difficile. Sempre gialloneri con Perino che dà un disco nello slot per Michael Mazzacane placcato da un avversario. Mastini che ci provano da tutte le posizioni, ma Caldaro regge. All’ultimo giro di lancette Marcello Borghi recupera un bel disco che dà a Piroso: il 55 giallonero entra in porta, il disco no.

III – Le tante energie sprecare per mettere alle corde Caldaro nel periodo centrale si sentono, ma i Mastini di grinta ne hanno da vendere. E vanno subito in avanti prima con Franchini dalla corta distanza e poi con Maekinen dalla blu, ma non si passa. Gialloneri che non mollano la presa ma Lucci che giocano bene in difesa, neutralizzando gli attacchi che ora arrivano da tutte le parti. È un buon Varese che ora non fa superare la rossa agli altoatesini, manca solo il gol, che però arriva nell’ unica azione di attacco avversaria, con un tiraccio di Wieser che trafigge Ohandzhanyan; 0-3 Caldaro. Mastini che non perdono l’entusiasmo e passano, in azione di power play con un’azione rocambolesca, con il disco che scavalca la gabbia e si infila alle spalle di Rohregger su tocco decisivo di Piroso, 1-3. Il gol carica i Mastini che spingono forte, ma Caldaro chiude tutti gli spazi; a 7′ dalla fine Tilaro colpisce con il bastone Soelva che deve lasciare il ghiaccio, l’arbitro applica alla lettera il regolamento e affibbia un 2+2 al giallonero. Altoatesini che ipotecano gara 2 gestendo il disco per ben 4′. Si torna al completo e Varese toglie il portiere: si gioca in 6 contro 5 ma per poco visto che Schina spara un missile dalla blu che il portiere non vede, 2-3.

Ultimi 120″ al cardiopalma con Varese che gioca con due uomini in più per 40″, dopo l’espulsione di Michael Soelva, ma non basta: vince Caldaro e per i gialloneri non ci sono più margini di errore.

HCMV MASTINI VARESE – CALDARO ROTHOBLAAS 2-3

(0-2; 0-0; 2-1) RETI: 3.07 Siiki (C – Wieser), 8.15 Clericuzio (C – Felderer, Valentini); 44.36 Wieser (C – Soelva, Virtala), 48.37 Piroso (V), 57.37 Schina (V – Maekinen) VARESE: Ohandzhanian (F. Matonti); Maekinen, Crivellari, M. Matonti, Raskin, Schina, E. Mazzacane, Bertin; Ghiglione, Kuronen, Franchini, Perino, Vanetti, M. Borghi, Piroso, M. Mazzacane, Tilaro, Allevato, P. Borghi. All. Glavic.

CALDARO: Rohregger (A. Andergassen); Massar, Mic. Soelva, Clericuzio, Valentini, Reffo, Schoepfer, Anderlan, Bianco; Siiki, Wieser, Virtala, Selva, Max. Soelva, J. Oberrauch, De Donà, Vinatzer, Felderer, Erschbamer, B. Andergassen, M. Oberrauch. All. Virtala.

ARBITRI: Bassani e Soraperra (Formaioni e Pignatti).

NOTE. Penalità: V 8′, C 10′. Superiorità: V 1-5, C 0-3. Spettatori: 910.

IHL SEMIFINALI

Caldaro (1) – VARESE (4) 2-0 (G2: 3-2)

Aosta (2) – Feltre (3) 2-0 (G2: 4-2)

LA SERIE

Gara1: Caldaro – Varese 3-0

Gara2: Varese – Caldaro 2-3

Gara3: Caldaro – Varese (giovedì 20/3, 20,30)

ev. Gara4: Varese – Caldaro (sabato 22/3, 18,30)

ev. Gara5: Caldaro – Varese (martedì 25/3, 20,30)