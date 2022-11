Conferme e novità per il direttivo del Gruppo Commercianti di Sesto Calende

Patrick Panza è stato rieletto presidente del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato di Sesto Calende. L’ultima assemblea del gruppo commercianti di Sesto Calende ha infatti portato al rinnovo del direttivo, tra conferme nei ruoli chiave (il fiduciario di ConfCommercio Gallarate Malpensa Marco Limbiati sarà ancora segretario anche per il prossimo quinquennio) e un tocco di rosa portato dai nuovi componenti.

L’assemblea, tenutasi in sala consiliare, è stata aperta proprio dal presidente e segretario uscenti, che hanno avuto il compito di tracciare un bilancio del mandato quinquennale che li ha vista alla guida del gruppo che ha a cuore il commercio ed il turismo della città bagnata dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino, ricordando così le tante iniziative nate sotto la loro egida.

Ripercorrendo il proprio mandato, il direttivo ha ricordato l’impegno nel presenziare alle aperture di nuove attività non dimenticando di salutare chi, dopo tanti anni di servizio, ha guadagnato la pensione, oltre alla presenza ai tavoli che contano come quelli del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino e di ConfCommercio Gallarate Malpensa.

«Degno di nota – sottolinea il direttivo – è stata la rilettura del risultato del sondaggio, riservato alle attività, dedicato al ritorno in centro del mercato del mercoledì. L’auspicio è quello di riprendere il dialogo con l’Associazione I Love Sesto Calende e porsi in prima linea nel rilancio del popolare Urban Blog. Si è cercato, poi, di dare una rotta al futuro direttivo. Un impegno che possa valorizzare le attività storiche portandole all’ambito riconoscimento Regionale e strutturare, per la prossima Estate, un calendario di aperture serali. Si è sottolineata la necessità di impegnarsi verso eventi simili a temporanee installazioni preferendole ai singoli. D’obbligo il raggiungimento di un ampio numero di Vie e Piazze guardando con attenzione ai Rioni e Frazioni. L’attività sindacale punta al raggiungimento di una intesa con l’Amministrazione per stilare un protocollo per regolare lo svolgimento dei lavori pubblici che costringono a chiusure viabilistiche. Un monito contro improvvisate pedonalizzazioni dannose quando non associate ad eventi capaci di riempiere questi vuoti».

La parola, poi, è passata poi alle urne che ha premiato la squadra che ha scelto di unirsi al presidente e segretario uscenti ricandidati alla guida di un nuovo mandato: Marco Schillirò nominato anche Tesoriere, Loredana Sanga, Susy Milani, Ramona Marinelli, Pietro Blumetti, GianGiacomo Ceffa, Marco Limbiati e Patrick Panza.