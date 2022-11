Dalle piste di Cortina al Lago Maggiore: tappa ad Angera per il campione di sci Kristian Ghedina

Visita d’eccezione ad Angera, dove ieri, mercoledì 23 novembre, ha fatto tappa in giornata Kristian Ghedina, tra i più acclamati campioni di sci degli Anni Novanta e della storia italiana, il cui palmares conta ben due argenti e un bronzo ai mondiali.

Il discesista- abituato a trascorrere le proprie giornate sulle piste innevate di Cortina, dove vive e dove nel 2020 è diventato padre – si è recato infatti nella città sul Lago Maggiore per registrare un podcast nello studio di registrazione “AStudio” insieme all’agenzia di comunicazione angerese Krakatoa. (nella foto il fonico resident Pasquale Vitali, con cui Ghedina ha effettuato le registrazioni)

Il tema del podcast? Naturalmente lo sport invernale per eccellenza e che Ghedina conosce alla perfezione: lo sci. D’altronde, alla vigilia della nuova stagione invernale, chi meglio del fuoriclasse bellunese – oggi allenatore – potrebbe parlare di come vivere correttamente lo sport e prepararsi al meglio prima di scendere lungo le piste a bordo degli sci.

«Per me questa esperienza ad Angera è stata anche una bella occasione per stare al passo con la tecnologia, che, come visto anche oggi in studio di registrazione, viaggia molto veloce – spiega Ghedina -. Sono sempre stato una persona molto pragmatica che ama mettersi in gioco e toccare le cose con mano. Credo che le nuove comunicazioni siano le soluzioni più efficaci per raggiungere tante persone, far conoscere qualcosa di nuovo e dare input per approfondire una passione, in questo caso attraverso i miei consigli sul mondo degli sci. Ormai il mondo va in questa direzione».

Non solo il podcast, che sarà lanciato entro la fine dell’anno, sempre nella mattinata di ieri, Ghedina ha infatti approfittato di una pausa dalle registrazioni per visitare velocemente il borgo ai piedi della Rocca Borromea: «Ho avuto la fortuna di assaggiare il panettone dell’Angleria, una pasticceria davvero molto buona dove sono stato accompagnato durante una breve passeggiata sul lungolago – chiosa -. Mi sarebbe piaciuto poter conoscere meglio la città ma avevo parecchie sessioni da effettuare in studio, anche nel pomeriggio. Spero comunque che ci sarà una seconda occasione per ritornare».