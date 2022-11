DoteComune, aperta la posizione per un tirocinio a Palazzo Estense

E’ aperta le selezione dei tirocinanti per la realizzazione di progetti di DoteComune in Lombardia: nel Comune di Varese è aperta la selezione per un tirocinio della durata di 9 mesi presso il Servizio informagiovani e Informalavoro.

Il Programma DoteComune, promosso da Anci Lombardia, si rivolge a cittadini disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti o domiciliati in Lombardia. L’impegno previsto è di 4 ore giornaliere da lunedì a venerdì per un monte ore complessivo di 774 ore, di cui 54 ore di formazione e 720 ore di tirocinio.

All’assegnatario o assegnataria della Dote saranno garantiti l’indennità mensile di 300 euro e la possibilità di sostenere un esame per il rilascio di un attestato di competenze acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al QRSP (Quadro regionale degli standard professionale) della Regione Lombardia.

L’avviso di selezione si chiuderà martedì 29 novembre 2022, data ultima per poter presentare la domanda di partecipazione.

I colloqui saranno svolti presso l’Ufficio Cultura di via Dei Bersaglieri nella giornata di martedì 6 dicembre 2022, secondo il calendario che verrà pubblicato all’Albo pretorio sul sito del Comune di Varese nei giorni successivi la chiusura dell’Avviso: ai candidati non perverrà comunicazione personale, pertanto la pubblicazione del calendario ha valenza di convocazione. La mancata presentazione al colloquio di selezione sarà considerata a tutti gli effetti una rinuncia del candidato senza che sia data allo stesso ulteriore comunicazione, così come previsto dall’art.9 dell’avviso di selezione.

L’avvio del tirocinio sarà poi martedì 20 dicembre. Per informazioni è possibile scrivere a dotecomune@comune.varese.it