Due ex maestre dell’asilo lanciano a Bizzozero “Libri in circolo”, tra biblioteca e bookcrossing

Parte venerdì 4 novembre alle 10 al Circolo di Bizzozero “Libri in Circolo”, la nuova iniziativa promossa dalla maestra Manu e maestra Pina (al secolo Manuela Valmaggia – a destra – e Giuseppina Belli – a sinistra), storiche maestre della Scuola dell’infanzia del quartiere, in pensione ormai da qualche anno, ma sempre attente a promuovere socialità e cultura tra i bizzozeresi di ogni età.

Da qui la nuova iniziativa Libri in Circolo che sarà ospitata dal Circolo di Bizzozero, in via Monte Generoso 7, nella saletta affacciata direttamente sulla strada principale, come precisato da bizzozero.net (che ringraziamo per le foto delle due protagoniste).

L’ambiente è stato attrezzato e arredato con libri e scaffalature donate dalle due animatrici dell’iniziativa, da loro conoscenti, dal Circolobizzozero stesso e da alcuni bizzozeresi, con un ringraziamento speciale alla famiglia di Luca Benetazzo.

Qui i libri potranno essere presi in prestito (come in biblioteca) o anche scambiati (come in un bookcrossing o nelle little free library), senza necessità di iscrizione o quote associative. E soprattutto ci si potrà incontrare a Libri in Circolo nei giorni di apertura (un pomeriggio e una mattina a settimana, secondo il calendario che sarà comunicato in seguito) e parlare, parlare di libri e non solo.

«Bizzozero è lontana dal centro – ha raccontato Manuela Valmaggia a bizzozero.net – e non ha nelle vicinanze un servizio bibliotecario, inoltre in tanti anni di lavoro nel rione, abbiamo potuto verificare soprattutto attraverso la biblioteca della scuola dell’infanzia, come in tanti bizzozeresi vi sia un autentico amore verso i libri e la lettura. Vi è poi una terza motivazione, ovvero l’affetto che abbiamo sviluppato verso Bizzozero ed i bizzozeresi, un rione che ha ancora una dimensione di paese, come pochi altri a Varese, e che non vogliamo ancora lasciare».