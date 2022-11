Galimberti e Cesarini soci onorari della Federcanottaggio. Un premio a tutta la Varese del remo

L’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio è stata l’occasione per proclamare i nuovi Soci Onorari della stessa FIC, una cerimonia che si è tenuta nel salone d’onore del CONI a Roma alla presenza del numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, e di quello delle discipline remiere Giuseppe Abbagnale.

Una edizione molto varesina, quella del 2022, perché tra gli insigniti di questo riconoscimento ci sono il sindaco Davide Galimberti e la medaglia d’oro olimpica Federica Cesarini. Due su cinque (erano in programma una serie di altre premiazioni) a conferma dell’importanza che ha la nostra provincia in ambito remiero (a consegnare i diplomi un altro volto noto, Sara Bertolasi). Gli altri nuovi soci sono Matt Smith, ex direttore generale di World Rowing, il direttore tecnico della nazionale italiana Francesco Cattaneo e l’altra olimpionica (compagna di equipaggio di Cesarini), Valentina Rodini.

Il riconoscimento andato a Galimberti in particolare, è da estendere a tutta la Varese Rowing, ovvero il comitato organizzatore locale dei grandi eventi remieri organizzati alla Schiranna (il sindaco della città ne è il presidente). L’ultima fatica portata a termine è stato il “Supermondiale giovanile”, che ha radunato in un unico evento le gare iridate under 23 e under 19 (non era mai accaduto), ma nel 2022 Varese ha anche preso in carico gli Europei under 19 per i quali aveva rinunciato Sabaudia.

«Il canottaggio costituisce un volano essenziale per il turismo sportivo della nostra città e per tutto il territorio – spiega Galimberti – Ha una capacità attrattiva che abbiamo potuto toccare con mano in occasione dei campionati mondiali con migliaia di atleti e turisti da tutto il mondo. Un risultato che si è potuto realizzare grazie alla Società Canottieri Varese e alla Provincia che in questi anni hanno creduto nel ruolo del Comitato organizzatore. Grazie a un progetto di rete che mira a valorizzare risorse e riqualificare impianti e strutture, Varese sta riscoprendo una forte vocazione di città dello sport a livello internazionale».

Nel 2023 la macchina organizzativa – il direttore generale è Pierpaolo Frattini – sarà nuovamente attiva: in programma c’è la seconda delle tre tappe di Coppa del Mondo assoluta tra il 16 e il 18 giugno. E ancora la “World Cup” tornerà sul lago di Varese nell’anno olimpico, il 2024: in quel caso l’appuntamento sarà a metà aprile.